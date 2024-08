Al Pacino, Jack Lemmon, Alec Baldwin, roluri de excepție în ”Glengarry Glen Ross”

Mai mult decât un film de acțiune, este o producție construită pe impactul dialogului exploziv și adesea profan . ”Totul de vânzare” (Glengarry Glen Ross, SUA, 1992) este ecranizarea piesei lui David Mamet, laureată cu premiul Pulitzer în 1984.

Considerat a fi unul dintre cele mai bune filme din anii ’90, regizat de James Foley, Glengarry Glen Ross ne introduce în atmosfera deloc plăcută dintr-un grup de agenți de vânzări, care intră într-o acerbă competiție.

”Glengarry Glen Ross este despre multe lucruri - masculinitate, moralitate, capitalism - dar este la bază o poveste despre codul de onoare pe care îl au între ei hoții, un film ce urmărește bărbații neliniștiți pe măsură ce se luptă să își păstreze integritatea, în timp ce se poartă ca niște maeștri înșelători de ce mai jos nivel.” (Scott Tobias, The Guardian)

Într-o agenţie imobiliară newyorkeză care trage să moară, cei patru angajaţi sunt motivaţi printr-un concurs de vânzări cu premii: o maşină, un set de cuţite de friptură sau... concedierea. Firma-mamă îşi trimite omul de încredere să le dea un ultimatum: până la sfârşitul lunii, doar doi agenţi "fruntaşi", cei care vor încheia cele mai multe contracte, îşi vor păstra slujbele. Atmosfera deja tensionată din birou devine irespirabilă, pe măsură ce agenţii aplică diverse tactici de manipulare a clienţilor şi ajung să-şi fure unii altora contractele. Glengarry Glen Ross descrie industria vânzărilor imobiliare ca fiind complet lipsită de scrupule.

Al Pacino, Jack Lemmon, Alec Baldwin, Kevin Spacey, Alan Arkin, Ed Harris, Jonathan Pryce își iau rolurile atât de în serios încât este dificil să îți imaginezi un alt actor jucând acel rol specific.

Discursul lui Alec Baldwin, în care le explică agenților de ce trebuie să încheie mereu afacerea (Always Be Closing ) folosind cele mai dure cuvinte și cel mai potrivit ton, este hipnotizant. Și reflectă probabil destul de bine situația pe care David Mamet a trăit-o el însuși, ca office manager la o agenție de vânzări, și din care s-a inspirat. Când filmul a debutat pe Broadway în 1984, Mamet declara pentru New York Times: ”Era un loc sălbatic și îmi plăcea la nebunie. Aș fi făcut-o pentru totdeauna. Aș fi fost foarte, foarte bogat.”

Jack Lemmon a obținut pentru acest rol Premiul de interpretare masculină la Festivalul de Film de la Veneţia , iar Al Pacino a fost nominalizat la premiile Oscar şi Globul de Aur pentru cel mai bun actor într-un rol secundar.

