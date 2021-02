”Adevărul despre mama” - thrillerul săptămânii la TVR 2

Urmăriţi joi, 4 februarie, de la 21.10, filmul american din 2018, în regia lui David Buch, cu Meghan Park în rolul principal.

ADEVĂRUL DESPRE MAMA (MY MOTHER'S MURDER – SUA, 2018)

Regia: David Bush

Cu: Megan Park, Austin Highsmith, Dane Rhodes

Thriller. La un an după moartea suspectă a tatălui ei – rămasă neelucidată – Natalie Romero îşi pierde şi mama, al cărei cadavru este descoperit în casă. Poliţia începe s-o bănuiască pe tânăra debusolată, care are şi probleme cu alcoolul, iar lucrurile se complică odată cu apariţia misterioasă a unui scriitor de romane poliţiste inspirate de crime reale.

Actriţa din rolul principal, Meghan Park, este cunoscută publicului pentru filmele şi serialele în care a jucat, dar şi pentru rolul său în campania dedicată persoanelor care suferă de artrită reumatoidă. În 2015, Meghan a dezvăluit că suferă de această boală extrem de dureroasă de când avea 19 ani, chiar dacă mulţi cred că numai persoanele în vârstă sunt afectate. Astfel, ea s-a alăturat altor actori precum: James Coburn, Kathleen Turner, Tatum O’Neal sau Aida Turturro, care au vorbit deschis despre boala care numai în SUA afectează 1,5 milioane de persoane.

De-a lungul filmărilor din 2018 pentru acest film, actriţa Megan Park a fost sprijinită de soţul ei, actorul şi cântăreţul Tyler Hilton. După cum declara Meghan, Tyler este „foarte protector şi are grijă de mine în permanenţă”.