Actrița Ana Ciontea: „Prin teatru am descoperit adevărul şi simplitatea vieţii”

’’Teatrul mi-a dat curaj şi încredere. Îmi place pe scenă’’, adaugă actrița Ana Ciontea, invitata Danielei Zeca Buzura la „Mic Dejun cu un Campion”, în ediția de sâmbătă, 3 decembrie, de la ora 10:00.

„O actriţă cu un rafinament aparte, cu o personalitate vulcanică, mocnind sub o iluzorie stare contemplativă. Cred că acela este momentul acumulărilor intime, al analizelor tăcute pentru ca ulterior să izbucnească într-un clocot de energie pe scenă şi în viaţă. Aceasta este prima impresie pe care am avut-o când am întâlnit-o pe platoul emisiunii de la Cafe Verona. Am urmărit-o în spectacole şi filme. Am descoperit-o în arhivele televiziunii în timpul documentării pentru emisiunea ’Poesis’ într-un recital minunat rostind atât de personal din poezia lui Nichita Stănescu. Un singur poem l-am inserat şi în ediţia de astăzi de la Mic Dejun. Un minut şi treizeci de secunde de emoţie. În rest vă invit s-o urmăriţi pe scena Teatrului Naţional din Bucureşti, unde joacă de mulţi ani după întoarcerea din periplul francez sau în seriale de televiziune ce se bucură de o mare audienţă. Astăzi, alături de Daniela Zeca Buzura şi de dumneavoastră, telespectatorii, Ana Ciontea dezvăluie în premieră absolută câte ceva din parcursul său profesional, din experienţa ca actor şi ca pedagog”, spune Ileana Ploscaru Panait, producătorul emisiunii, despre invitata de la „Mic Dejun cu un Campion”, în ediția de sâmbătă.

O fire năbădăioasă, independentă şi energică, de o curiozitate înnăscută, căreia îi plăceau cărţile pe care le citea repede, ca şi cum ar fi trebuit să cunoască toate bibliotecile lumii, Ana din satul Criş din Apuseni descoperă de mică mirajul filmului. Sâmbăta rulau în sala podită cu lemn mirosind a petrosin de la Căminul Cultural din sat filme ce aveau să-i aprindă imaginaţia şi să-i dea imboldul la visare: ’’Pe la 5 – 6 ani am ştiut că vreau să mă fac actriţă’’. Datorită dorinţei ei, familia s-a mutat la Hunedoara unde putea frecventa cursurile de teatru de la Casa de Cultură din oraş, putea viziona filme la cinematograf şi putea vedea trupele de teatru ce veneau în turneu. ’’Atât de mult am fost impresionată de lumea magică a spectacolului încât gândeam că nu se poate trăi fără teatru. Acum, din păcate nu mai sunt la fel de convinsă’’.

Pentru Ana Ciontea teatrul înseamnă o călătorie de departe: din primele amintiri în care îşi imagina propriile jocuri alături de copii din sat; apoi a devenit o respiraţie necesară fără de care nu-şi putea construi propria lume; pasul următor a fost acela al împărtăşirii – şi acesta tot un joc dar al deconspiraţiei mecanismelor interioare, subtile ale devenirii unui actor. ’’Mă interesează să lucrez cu cei mai tineri. E un test la care mă supun singură. Nu putem nega experienţele pe care noi, ca generaţie, nu le-am încercat’’; acum este jocul performanţei şi al maturităţii.

În toate aceste ipostaze Ana Ciontea nu şi-a trădat niciodată convingerile, trăirea, nuanţarea, construcţia unui personaj. Nici în teatru, nici în film, nici în rolurile mici, nici în cele de prim plan. Întotdeauna, pentru ea absolut oricare dintre aceste ipostaze s-a situat la nivelul major al implicării, seriozităţii, talentului, dăruirii totale pe scenă şi în afara ei. ’’Pentru mine, actoria e nevoia de a mă exprima. Eu simt că trebuie să fiu pe scenă. Simt nevoia să dăruiesc. Îmi place pe scenă. Sunt vie. Sunt eu în fiecare clipă. Nu mi-e frică să mă arăt aşa cum sunt. Să fiu curajoasă’’.

Aventura vieţii a fost plecarea împreună cu soţul său pentru câţiva ani în Franţa, la Limoges, la invitaţia regizorului Silviu Purcărete cu care au lucrat la mai multe proiecte. ’’A fost o mare lecţie de viaţă. O mutare cu multe necunoscute. Un şoc teribil. Nu mi-au plăcut multe lucruri, comunicarea, relaţiile dintre oameni. Trăiam într-un galop continuu şi nu realizam de ce. Mi-a fost tare dor de casă. De acasă. Idealizam totul. Ca să trec peste toate m-am refugiat în muncă, cu rezultate foarte bune’’ mărturiseşte peste ani, Ana Ciontea.

Astăzi o putem admira pe scena naţionalului bucureştean în mai multe spectacole, colaborează şi în multe proiecte independente alături de regizori şi actori tineri. Joacă în seriale de televiziune de succes. Este invitată, curtată, iubită. Are, cum se spune, o viaţă ocupată dar şi-a făcut timp să ne vedem la o cafea matinală la Librăriile Cărtureşti - Cafe Verona să împărăşim poveşti, amintiri, bucurii şi necazuri mărturisite cu seninătate şi detaşare, cu o anumită înţelepciune, semn că se poate învăţa ceva din viaţa asta dacă eşti deschis şi sincer cu tine însuţi şi cu ceilalţi. O lecţie importantă pe care împreună, Daniela Zeca Buzura şi Ana Ciontea, invitata noastră de astăzi au ştiut s-o depene cu o graţie spumoasă şi feminină spre încâtarea tuturor celor ce ne privesc în fiecare sâmbătă dimineaţa, de la ora 10:00, la TVR2.

