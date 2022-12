Actorul Radu Gheorghe: „În primul rând nu știam că mă cheamă Gheorghe!”

Despre invitatul Irinei Păcurariu la „Rețeaua de idoli”, la TVR 2 se știe că are umor. Artistul a vorbit despre cum și-a aflat numele prima dată, dar și cum a reușit să tulbure un spectacol în care juca alături de maestrul Radu Beligan.

„Am ani o mie, asta-i tot,/Și vin asupră-mi alții,/

Sub Theo-balt, regele got,/Crescui în rezervații./ Hai li, hai lo...”

Cu siguranță ați recunoscut melodia „Broasca țestoasă”, cunoscută publicului de muzică folk. Versurilor scrise de Christian Morgenstern, artistul Radu Gheorghe le-a adăugat muzica și un refren onomatopeic, ceea ce a transformat piesa într-un adevărat „hit”.

„La „Rețeaua de idoli” avem invitat un actor. Nimic surprinzător, nu este primul actor care are un loc în „Rețea”. Trebuie să vă spun însă că este primul actor care a adus un afiș la un spectacol, pe care scrie „Recital Radu Gheorghe, Broasca țestoasă și alte povestiri pe note”, spune Irina Păcurariu despre invitatul său din ediția de luni, 12 decembrie, de la ora 20:00, la „Rețeaua de idoli”.

Actorie, pantomimă, interpretarea muzicală vocală și instrumentală (vioară, chitară și flaut) sunt modalități de exprimare artistică care fac din Radu Gheorghe un artist complet, Despre invitatul de astăzi al „Rețelei de idoli” se știe că este „calificat” în ceea ce privește umorul iar el mărturisește că secretul succesului său este „sinceritatea”. A interpretat numeroase roluri în teatru, film, teatrul de televiziune și teatrul radiofonic. Adevărat maestru al improvizației, Radu Gheorghe este unul dintre promotorii genului Stand-Up Comedy în România.

„Irina Păcurariu: De fapt sunteți Gheorghe Radu...

Radu Gheorghe: În primul rând nu știam că mă cheamă Gheorghe. În clasa întâi, învățătoarea a strigat catalogul și la sfârșit eu am ridicat mâna și am spus că pe mine nu m-a strigat. Învățătoarea m-a întrebat care îmi este numele. Gelu Radu, am spus eu. Atunci și-a dat seama ce se întâmplă și mi-a spus zâmbind că mă cheamă Gheorghe Radu. M-am dus plângând acasă. Nimeni nu-mi spunea Gheorghe, numele din acte, toată lumea îmi spunea Gelu. Mai târziu, în opinia mea am spus că suna mai bine Radu Gheorghe.

Irina Păcurariu: Și acum vă strigă lumea Radu...

Radu Gheorghe: Mulți Radu, unii Gelu...Am avut bucuria ca printre cei care mi-au spus Gelu să fie și maestrul Radu Beligan, care era director în perioada în care am fost și eu angajat la Teatrul Național, adică 10 ani. Cum s-a întâmplat transformarea din Radu Gheorghe în Gelu? La un spectacol în care eu jucam rolul unui sclav, iar maestru Beligan era împăratul Romulus cel Mare, am avut proasta inspirație să invit un unchi de-al meu care a venit cu fiica lui, în vâstă de 2 ani. De câte ori intram pe scenă, fetița începea să strige „Jelu!!!!”, spre deliciul publicului. La un moment dat, în culise, maestrul Beligan a întrebat: „Care e Gelu dintre voi?”. Am spus: „Eu maestre, iertați-mă!”.