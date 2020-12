Actorul Adrian Păduraru este noua voce TVR 2

Din fața microfonului, timbrul grav şi pătrunzător al cunoscutului actor Adrian Păduraru îi va anunța pe telespectatorii TVR 2 care sunt premierele săptămânii, le va da detalii despre emisiuni şi îi va invita, zilnic, în faţa micului ecran.

Colaborarea cu Televiziunea Română datează de mai mulți ani, iar pentru telespectatorii TVR 2, Adrian Păduraru este, alături de fratele său, Cătălin Păduraru, o prezență obișnuită în fiecare sâmbătă, de la ora 17:00, în emisiunea „Frați de viță”.

„TVR 2 înseamnă pentru mine multe amintiri, o istorie cu emoție a colaborărilor mele. În urmă cu mulți ani am lucrat la „Călătorind prin țară”, o emisiune despre România frumoasă. Țin minte că zona pe care o parcurgeam, alături de Vasile Arhire, realizator și Adrian Vulpe, director de imagine, era Valea Bistriței. A fost un proiect la care am ținut foarte mult, de la începuturile emisiunilor de călătorie în România. Am făcut apoi un magazin de duminică, în direct. Ambele proiecte erau realizate la Iași și transmise pe TVR 2. În București, am colaborat la un concurs în direct, „Vacanță la Roma” iar mai târziu, alături de fratele meu, Cătălin Păduraru, a urmat „Frăția vinului”. Acum prezentăm și realizăm „Frați de viță”, a spus Adrian Păduraru.

Cunoscut și îndrăgit actor de teatru și film, Adrian Păduraru are experiență și în domeniul „voice-over”. A făcut dublaj de filme și seriale, a colaborat la o carte audio de povești pentru copii, un audiobook „Frații Grimm” iar alături de criticul și istoricul de artă Adrian Buga a realizat „Pictura prin sunet”, un proiect elevat despre care spune că i-a adus multă bucurie. „Mi-am dorit întotdeauna să pun voce pentru Teleenciclopedia și cred că alegerea mea ca voice-over TVR 2 se datorează rezultatelor muncii pe care o fac pentru emisiunea Frați de viță”, a adăugat actorul.