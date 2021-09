ABBA s-a întors cu un nou album - „Voyage”

Pentru prima dată, în 40 de ani, Agnetha, Björn, Benny și Anni-Frid se întorc cu un material nou și un concert digital ambițios care se va desfășura într-o arenă special construită la Londra (27 mai 2022).

Înființată la Stockholm în 1972 și câștigătoare a concursului Eurovision 1974 din Brighton.

Bine ați revenit ABBA!

Versiunile digitale ale formației au fost special create pentru noile spectacole și au necesitat câteva luni de captură de mișcare cu cei patru membri ai trupei și o echipă de 850 de membri de la Industrial Light & Magic, compania fondată de George Lucas.

Spectacolul ABBA - Voyage - va avea loc vineri, 27 mai 2022, pe arena ABBA din Londra. Înregistrarea prealabilă pentru bilete este acum deschisă.

Două piese noi I Still Have Faith In You și Don't Shut Me Down sunt acum disponibile pentru a le asculta pe toate platformele de streaming. Noul album va fi lansat vineri, 5 noiembrie 2021.

Benny explică alegerea titlului albumului: „Pur și simplu îl numim Voyage și navigăm cu adevărat în ape neexplorate. Cu ajutorul sinelui nostru mai tânăr, călătorim în viitor. Nu este ușor de explicat, dar nu a fost făcut până acum. Este greu de spus care a fost cel mai frumos lucru pentru mine cu acest proiect. Dacă este vorba de implicarea în crearea concertului împreună cu toată lumea sau de a fi din nou în studio împreună după 40 de ani. Când veți ajunge pe arenă, ne veți vedea pe noi patru împreună cu o trupă și 10 piese absolut glorioase. Și chiar dacă nu vom fi în carne și oase, vom fi chiar acolo, datorită muncii echipei creative și a ILM”.

Anni-Frid adaugă: „Acele prime sesiuni din 2018 au fost atât de distractive și când Benny a sunat și m-a întrebat dacă ma mai gândesc să mai cânt ceva, am sărit la el! Și ce melodii!! Respectul și dragostea mea se îndreaptă către acești compozitori excepțional de talentați, cu adevărat geniali! A fost atât de frumos să lucrez din nou cu grupul. Sunt atât de fericită cu ceea ce am făcut și sper cu drag ca și fanii noștri să simtă același lucru.”

Agnetha a spus: „Când ne-am reîntâlnit în studio, habar nu aveam la ce să mă aștept... dar studioul de înregistrări al lui Benny este un mediu atât de prietenos și sigur și, înainte de a-l ști, mă bucuram cu adevărat! Cu greu îmi vine să cred că, în sfârșit, a sosit momentul să împărtășim asta lumii! ”

Björn: „Sunt acei doi cântăreți uimitori, am fost complet încântat de modul în care au compus acele melodii. Sunt adevărați muzicieni. Proiectul Voyage ne-a injectat o viață nouă în mai multe moduri. Mulțumesc pentru așteptare! Sperăm să te vedem în „Arena ABBA” și da - vezi - pentru că am pus o mare parte din sufletele noastre în acele avataruri. Nu este o exagerare să spunem că ne-am întors ”.

