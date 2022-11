ABBA și Måneskin, nominalizate la premiile Grammy

Câștigătorii Eurovision Song Contest, ABBA (Suedia 1974) și Måneskin (Italia 2021), sunt nominalizați la mai multe categorii la cea de-a 65-a ediție anuală a Premiilor Grammy.

Single-ul de revenire al formației ABBA, „Don't Shut Me Down”, este desemnat pentru „Record of the Year”, în timp ce „Voyage”, al 9-lea album de studio, este nominalizat atât pentru „Albumul anului”, cât și pentru „Cel mai bun album vocal pop”. Nu e rău pentru un grup format în 1972!

Cu toate acestea, în ciuda celor 50 de ani în industria muzicală, trupa suedeză concurează cu colegii câștigători ai Eurovision, Måneskin, nominalizați la secțiunea „Cel mai bun nou artist”. În schimb, ABBA a primit cea de-a 4-a nominalizare, în acest an, la categoria „Cel mai bun duo pop/performanță de grup”, pentru „Don’t Shut Me Down”.

În octombrie anul acesta, participanta la Eurovision 2022, Konstrakta, divulgase faptul că este luată în considerare pentru un premiu Grammy la 2 categorii: „Cel mai bun artist nou” și „Cea mai bună performanță muzicală globală” pentru „In Corpore Sano”. Din păcate pentru ea, nu s-a întâmplat așa.

Cea de-a 65-a ediție anuală a Premiilor Grammy va avea loc duminică, 5 februarie, la Los Angeles, America.

Sursa:eurovision.tv