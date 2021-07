„A plecat într-o lume mai bună” - legenda italiană Raffaella Carrà a murit la vârsta de 78 de ani

Un mare susținător al concursului Eurovision, o femeie foarte iubită de fani, Raffaella Carrà a fost primul purtător de cuvânt al Italiei la Eurovision în 2011.

Raffaella Carrà a murit în urma unei boli de lungă durată. Partenerul ei pe termen lung, Sergio Iapino, a spus: „Raffaella ne-a părăsit. A plecat într-o lume mai bună, unde umanitatea ei, râsul ei inconfundabil și talentul său extraordinar vor străluci pentru totdeauna. ”

Raffaella Carrà a fost o imagine a anilor 70, extrem de populară în Italia, Spania, Franța, America Latină și alte țări din Europa. A fost cântăreață și gazdă TV, gazda selecției naționale a Spaniei pentru Eurovision 2008, Salvemos Eurovisión.

Acesta nu a fost singurul ei punct de contact cu Eurovision. În 2011, când Italia a revenit la concurs, ea a avut o funcție dublă: de comentator și purtător de cuvânt.

O carieră de peste 40 de ani a dus-o pe tot globul. Raffaella este responsabilă pentru mai multe melodii care fac acum parte din coloana sonoră a vieții pentru multe generații de italieni și spanioli, cei mai înflăcărați fani ai ei.

În 1978, Carrà s-a bucurat de succes și în Marea Britanie cu piesa „Do It, Do It Again”, care a ajuns pe numărul 9 și a rămas timp de 12 săptămâni în top.

Carrà a prezentat diferite programe, în Spania, legate de competiția europeană. În 2008, ea a invitat mai mulți concurenți la Eurovision să cânte în emisiunea sa de succes, de sâmbătă seara, „Carràmba! Che fortuna”: Dima Bilan, Ani Lorak, Simon Mathew și Pirates of the sea.