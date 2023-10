Jocurile Invictus de la Düsseldorf - o poveste despre noblețe, la „Ora Regelui”

Echipa emisiunii „Ora Regelui” a fost prezentă în Germania, la ediția din acest an a Jocurilor Invictus. Asociația Invictus România se află sub Înaltul Patronaj al Alteței Sale Regale Principele Radu încă de la înființare. Ediția dedicată competiției de la Düsseldorf poate fi urmărită la TVR1, sâmbătă, 4 noiembrie, de la ora 14.30.

500 de competitori din 21 de națiuni, însoțiți de 1.000 de membri ai familiilor și de prieteni, au participat la Jocurile Invictus din acest an, desfășurate sub motto-ul „O casă a respectului” („A Home for Respect").

Principele Radu a fost și de această dată alături de veteranii din teatrele de operațiuni, pentru a susține Invictus Team România, împreună cu Asociația Invictus România care se află sub Înaltul Patronaj al Alteței Sale Regale încă de la înființare.

Țara noastră s-a alăturat Fundației Invictus Games din anul 2017, la numai trei ani de când Harry, Ducele de Sussex, a avut ideea lansării acestor jocuri la Londra, în 2014.

Alteța Sa Regală Principele Radu a fost prezent la competiția organizată de orașul Düsseldorf și Forțele Armate Germane și a luat parte la festivitățile de medaliere a concurenților.

Conceptul pe care se bazează mișcarea Invictus în toată lumea celebrează curajul, demnitatea umană și altruismul față de camarazi și față de cei apropiați. Ediția din 2023 de la Düsseldorf s-a desfășurat pe Merkur Spiel-Arena, un celebru stadion acoperit al Germaniei, precum și în arealul sportiv adiacent.

„Sacrificiul impune respect” este deviza care animă spiritul echipei României, Invictus Games fiind un eveniment sportiv internațional rezervat soldaților care au căpătat deficiențe fizice și psihice permanente în urma rănilor din teatrele de operațiuni militare sau din cauza unor afecțiuni.

Orașul Düsseldorf are vechi legături cu România, prin istoria Familiei Regale, dar și relații construite de comunitatea puternică de români care trăiesc acolo. Unii dintre aceștia, cu ambiția neabătută de a dovedi că țara din care vin merită un loc de laudă pe continent, au constituit o asociație germano-română.

Pentru distinșii membri ai Asociației culturale Atheneum, prezența Principelui Radu la Jocurile Invictus de la Düsseldorf a fost un prilej valoros de a organiza la Palatul Jägerhof, sediu al Muzeului Goethe, o întâlnire de suflet.

Alteța Sa Regală, precum și oficialii români, militarii și familiile lor au asistat la discursuri, evocări istorice și recitaluri de muzică românească.

Invitații au fost întâmpinați, conform tradiției de acasă, cu pâine și sare. În sala de festivități de la Schloss Jägerhof, oaspeții și membri ai comunității românești locale au scris un nou capitol al îndelungatei prietenii dintre cele două națiuni.

Echipa Televiziunii Române, prezentă la Düsseldorf în zilele febrile ale Invictus Games, aduce în „Ora Regelui” toate impresiile.

Realizatorul Sandrino Gavriloaia și directorul de imagine Andrei Coruț au fost încordați când s-au desfășurat probele la care concurau militarii români, au fost și mai înduioșați de emoțiile familiilor lor și, ca la fiecare întâlnire, entuziasmați de cetățenii germani, mândri de România. O poveste regală, despre noblețe sufletească, pe care vă invităm să o descoperiți sâmbătă, pe TVR 1 la ora 14.30.

Credite foto: www.romaniaregala.ro; Sandrino Gavriloaia

Director de imagine: Andrei Coruț

Editor de imagine: Nicolaie Cernat

Producător: Lidia Voicu

Realizator: Sandrino Gavriloaia

***

Programul de difuzare pentru această ediție a emisiunii „Ora Regelui”:

TVR1: sâmbătă, 4 noiembrie 2023, ora 14.30

TVR Internațional: sâmbătă, 4 noiembrie 2023, ora 16.30

TVR MOLDOVA: joi, 9 noiembrie 2023, ora 16.00, (10 noiembrie, ora 1.00)

Edițiile sunt disponibile online pe TVR+.