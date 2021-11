„A doua emigrare": Familia Vlașin - Întoarcerea în Tranzbordare

Duminică, 21 noiembrie, începând cu ora 13.00, TVR3 difuzează un alt episod din noul sezon al emisiunii „ A doua emigrare".

Gelu Vlașin este unul dintre cei mai cunoscuți oameni de cultură din comunitatea românilor din Spania.

Alături de soția sa Cristina s-a implicat în multe acțiuni și evenimente culturale de promovare a culturii și tradițiilor românești în Spania, țara în care trăiește una dintre cele mai mari comunități de români din diaspora.

Cu toate acestea, din 2020, după 20 de ani plini în Spania, cei doi, Cristina și Gelu Vlașin, însoți de băieții lor Darius și David, născuți la Madrid, s-au întors în România, în casa lor din cătunul Tranzbordare, comuna Telciu, din județul Bistrița Năsăud.

Echipa emisiunii „A doua emigrare” a vizitat Casa Vlașinilor de la poalele Munților Țibleșului ca să afle cât de grea a fost sau nu despărțirea de viața tumultoasă din Madrid, dar și acomodarea cu noua viață în România.

Așa am aflat despre proiectele culturale în care este implicată toată familia, despre strângerea de fonduri pentru amenajarea și dotarea cu instrumente muzicale a unei săli de muzică în Școala din Telciu, am aflat cum e să faci dimineața agricultură și seara să te ocupi de cultură și de problemele comunității locale. Am aflat că Madridul este la un click distanță, la fel și viața culturală de acolo.

Viața în Tranzbordare a familiei Vlașin pare o continuă vacanță în care copiii merg la școala unde mama lor este profesor de muzică, iar tatăl Gelu încearcă, cu răbdare, folosindu-se de experiența sa spaniolă, să schimbe mentalități și obiceiurile anchilozate de timp în societatea românească.

A doua emigrare există în grila de programe a TVR încă din 2015 și a strâns de-a lungul timpului povești de viață pline de emoție, implicare și dăruire ale românilor care au avut curajul să trăiească în străinătate și, la un moment dat, să se întoarcă în România. Emisiunea pune accentul pe modul în care acești români curajoși au făcut față provocărilor aduse în viața lor de adaptarea la mentalități și culture noi, la învățarea în scurtă vreme a unei limbi străine. Provocările au continuat și la întoarcerea în țară. De cele mai multe ori, lucurile nu au mers de la sine, dar experiența de viață departe de țara în care s-au născut i-a ajutat pe cei mai mulți dintre românii întorși din străinătate să pună pe picioare afaceri de succes, proiecte sociale și comunitare, folosindu-se de experiența lor în străinătate.

Producător: Aura Dobre