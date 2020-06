A 20-a ediție a competiției SuperBlog își premiază câștigătorii creativi

Primăvara aceasta, blogosfera și-a petrecut izolarea în mod creativ: provocându-și inspirația și perseverența în competiția SuperBlog, ajunsă la cea de-a 20-a ediție. TVR 2 - partener media al evenimentului.

Primăvara aceasta, blogosfera și-a petrecut izolarea în mod creativ: provocându-și inspirația și perseverența în competiția SuperBlog, ajunsă la cea de-a 20-a ediție. Totodată, brandurile participante și-au prezentat ofertele într-un context inedit și au descoperit în rândul concurenților noi influenceri, susținând astfel dezvoltarea și profesionalizarea blogosferei.

Desfășurată între 1 martie și 22 aprilie a.c., Spring SuperBlog 2020 a atras la start 121 de bloggeri (din toată țara și din diasporă), din care 50 au participat la toate provocările lansate de sponsori, pe teme dintre cele mai variate: electrocasnice și produse pentru casă, servicii de închiriere auto, accesorii pentru călătorii cu mașina, alimente sănătoase, cosmetice, ceasuri și bijuterii, echipamente de gaming, turism și experiențe, articole promoționale, proiectare rezidențială, materiale de construcții, servicii de suport pentru industria HoReCa. Șapte săptămâni și 16 probe mai târziu, competiția numără 1119 articole, juriul având dificila misiune de a le evalua și de a stabili câștigătorii celor peste 200 de premii acordate (în bani, produse sau servicii).

De data aceasta, câștigătorii sunt aplaudați doar în mediul online: restricțiile de distanțare socială impuse de pandemie au determinat anularea Galei de premiere - o tradiție mult-așteptată în comunitatea SuperBlog, la finalul fiecărei competiții. Rămâne însă promisiunea că următoarea reuniune offline va compensa din plin așteptarea.

Pe podiumul competiției se clasează concurentele Alexandra Cardel - autoarea blogului inefabil.ro, pe locul al treilea, Grațiela Vlad pe locul secund, cu blogul gratielavlad.ro, iar Cătălina Popa - catalinapopa.com, aflată la a treia participare și clasare pe podium, primește trofeul Spring SuperBlog 2020 și premiul de 2000 lei. Clasamentul final și alte informații sunt disponibile pe site-ul www.super-blog.eu.

“Participarea mea în competiția SuperBlog a venit din dragostea pentru scris. De altfel, eu și lucrez la o carte în această perioadă. De aceea, am avut rezultate încă de la prima ediție la care am participat. Foarte puțini superbloggeri au luat trofeul din prima încercare. Un parcurs și o evoluție există indiferent că o simți sau nu de la o ediție la alta. Se spune că, dacă vrei să fii scriitor, trebuie să scrii zilnic, așa că am luat competiția SuperBlog ca pe un experiment, dar s-a dovedit o experiență care m-a definit ca om. Parcursul meu a fost foarte interesant: la prima ediție m-am aflat pe locul al III-lea, la următoarea am luat locul al II-lea, iar acum am câștigat. Nu aș schimba nimic la acest parcurs. Dacă aș putea alege, nu aș vrea să fi câștigat din prima pentru că nu aș fi ajuns să mă dezvolt atât de mult.

Orice faceți, faceți cu credință, cu motivație! Acceptați cine sunteți si dați tot ce aveți mai bun. Eu accept că sunt o timidă incurabilă, dar, în același timp, sunt un om care are ceva de spus, în scris sau verbal, iar pentru ideile mele, lupt să fie expuse clar și inedit. Cam așa este și cu fiecare probă SuperBlog: pleci de la tema dată și o faci să fie a ta. Succes tuturor participanților!”, a declarat câștigătoarea Cătălina Popa.

Cea de-a 20-a ediție SuperBlog a fost sponsorizată de companiile AIA Proiect, AutoGedal, Autonom, Dajar România, Driedfruits.ro, Experimenteaza.ro, Farmec, Franke România, LitoralulRomanesc.ro, Lokofood, Spacer, StoneMania Bijou, Vindem-Ieftin.ro, WatchShop.ro, Today Advertising.

“Ediția Spring SuperBlog 2020 a fost una specială, în condiții de criză, care ne-a schimbat tuturor gândurile, perspectivele, preocupările. Astfel, am abordat o temă mai sensibilă și i-am invitat pe participanți să ne transmită ideile lor de implicare socială a companiei Farmec, fiindcă în comunitate se nasc proiectele cele mai frumoase și mai eficiente, care ne vizează pe toți. Le mulțumim tuturor celor care au scris pentru, despre și cu farmec, și așteptăm să ne reîntâlnim la toamnă cu la fel de multă inspirație și energie.” - Liliana Popa, PR Manager Farmec

“Nu a fost deloc o misiune ușoară să jurizăm articolele scrise de participanții în această competiție și pe această cale dorim să le mulțumim tuturor pentru această provocare, pentru implicarea și creativitatea de care au dat dovadă. Am citit articole care ne vor rămâne cu siguranță în memorie, articole din care am învățat și am descoperit oameni foarte talentați și pasionați de ceea ce fac. Felicitări organizatorilor pentru că au dezvoltat acest proiect an de an!” - Maria Tătaru, Marketing Manager Autonom

“Pentru noi, participarea la competiția SuperBlog a devenit o obișnuință, fiind un eveniment pe care îl așteptăm cu nerăbdare, de fiecare dată. Ne bucurăm că proba propusă de noi a stârnit interesul bloggerilor, care ne-au încântat și de această dată cu articole creative și bine documentate. Le mulțumim tuturor pentru participare și îi felicităm pentru rezultatele obținute. Așteptăm cu entuziasm următoarea competiție și, până atunci, le urăm tuturor inspirație și spor la creație!” - Alin Dăbuleanu, manager SC AUTO GEDAL IMPEX SRL

"Timpul și scrisul sunt elementele care ne aduc împreună. Contextul actual ne-a făcut să aducem într-o nouă lumină ambiția, perseverența și curajul - în special de partea bloggerilor, pentru a scrie despre o temă sensibilă pentru publicul larg. WatchShop este la a doua astfel de colaborare și întotdeauna ne bucurăm pentru o oportunitate de a da înapoi comunității și de a crește împreună cu bloggerii." - Andreea Eremia, Marketing Specialist WatchShop

“Ca de fiecare dată, această competiție este o încântare, suntem onorați să vă fim alături. Primiți, vă rog, felicitările noastre pentru o nouă ediție reușită și numai gânduri bune adresate tuturor participanților, sponsorilor și organizatorilor!” - Echipa AIA Proiect

"Pentru noi, cei de la Today Advertising, a fost o experiență nouă și foarte plăcută. Am descoperit oameni minunați cu care intenționăm să colaborăm pe termen lung și cu siguranță ne vom alătura vouă și anul viitor." - Vișan Nadia, Business Development Director Today Advertising

“Superbloggerii ne-au surprins și de această dată cu energia pozitivă, imaginația bogată și talentul de a scrie. Mulțumim pentru articolele scrise pentru Spacer. Ne-ar fi plăcut să ne revedem cu toții la Gală, însă, având în vedere că am participat cu toții la o ediție Spring SuperBlog care va intra în istorie, aceasta va trebui să mai aștepte.” - Cătălin Onea, General Manager Royal Computers

"Proba sponsorizată de Litoralulromanesc.ro s-a derulat în plină stare de urgență, care a însemnat pentru toată lumea restricții, incertitudine și îngrijorare cu privire la ce ne aduce ziua de mâine. Dar, în ciuda contextului, bloggerii care au participat la această probă au reușit să ne transpună pe noi, juriul, precum și pe cititorii lor, înapoi în lumea normală, cea în care vacanțele la mare nu sunt un vis intangibil. Le mulțumim pentru efortul de a-și imagina această stare de normalitate și sperăm că și pentru ei a fost "un respiro" de la cotidianul dominat de vești dramatice. A fost o experiență care, paradoxal, în pofida contextului, ne-a adus mai aproape unii de ceilalți. Sperăm ca interacțiunile viitoare să aibă loc într-un moment mai bun și, până atunci, să ne putem bucura vara aceasta de vacanțe la mare" - Ionuț Nedea, owner Litoralulromanesc.ro, agenția de turism online care aduce cei mai mulți români în vacanțe la Marea Neagră.

“Se pare că ediția de primăvară a SuperBlog a adus o experiență nouă pentru întreaga comunitate. Ne-am bucurat să vedem că bloggerii și-au păstrat optimismul și au reușit să creeze articole care să inspire. Așteptăm Gala pentru atunci când va fi posibil, dar și ediția de toamnă pentru care avem deja planuri.” - Florin Genet, fondator Experimenteaza.ro

“Pandemia ne-a reînvățat să apreciem mai mult socializarea, să comunicăm mai mult cu cei apropiați și să iubim mai mult planeta. Dragi bloggeri, mulțumim că v-ați păstrat inspirația, entuziasmul și implicarea. Abia așteptăm să ne recitim, dar mai ales să ne revedem în noua ediție de toamnă SuperBlog.” - Bianca Ghiță, manager vânzări Vindem-Ieftin





Parteneri media: TVR2, Catchy.ro, Chic-Elite, Cinemap, Comunicatedepresa.ro, Connect, CREADIV, Fashion8, IXPR, MTH Digital, Mujer.ro, PRwave, Red Marketing, Social Media în Culise, toateBlogurile.ro, Zelist Monitor, Zile și Nopți.

Bloguri partenere: alina-gheorghe.ro, calatoriaperfecta.ro, casutaunuimelc.ro, cristinalincu.ro, danielbotea.ro, extravita.ro, maiperomaneste.wordpress.com, manuelcheta.ro, mirelacarmen.ro, moneywatch.ro, opisicaneagra.ro, pisicapesarma.ro, presainblugi.com, robintel.ro, storyspelling.ro, tssecrets.com, visatorprinlume.ro. Organizator: SwissPlan.biz.

Despre SuperBlog

Lansată în 2008, SuperBlog este cea mai longevivă și antrenantă competiție din blogosfera românească. Proiectul are drept scop să descopere și să susțină noile talente ale blogosferei, precum și să faciliteze colaborările dintre aceasta şi mediul de afaceri. Competiţia numără deja 20 de ediţii încheiate (anual în perioada 2008-2012 și bianual începând din 2013, cu o ediție primăvara și una toamna), în care s-au înregistrat, în total, circa 3000 de participanți și s-au scris peste 38.000 de articole. Detalii, pe www.super-blog.eu.