8 Martie cu muzică irlandeză la TVR 3

Luni, ora 20:00, vă invităm să urmăriți concertul "Ritmuri irlandeze pentru suflet", la TVR 3.

Cele mai bune artiste din Irlanda s-au adunat la mânăstirea Kylemore pentru a o sărbători prin cântec pe Sfânta Brigid, una dintre sfintele ocrotitoare ale Irlandei, alături de Sf. Patrick şi de Sf. Columba, precum şi viitoarea sosire a primăverii.

Decorul fastuos al mânăstirii, odinioară un castel, devenit refugiu pentru călugăriţele Benedictine, este locaţia ideală pentru concert şi pentru multe alte evenimente culturale irlandeze.

Concertul irlandez, producție a anului 2021, "Voices from the Wild Atlantic Way - A Celebration of Women in Irish music from Kylemore Abbey, aduce împreună artiști apreciați: Moya Brennan, Mary Bergin, Laoise Kelly, Josephine Marsh, Sharon Howley, Cathy Jordan, Pauline Scanlon, Nicola Joyce, Noriana Kennedy, Sibéal.

Sursa foto: bzi.ro