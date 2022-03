4.134.000 euro, suma donată în cadrul campaniei TVR - Crucea Roşie Română

În direct la TVR 1, într-o ediţie specială „Referendum” prezentată de Iuliana Tudor şi Mihai Rădulescu, peste 40 de companii au oferit materiale umanitare şi bani pentru a ajuta persoanele afectate de războiul din Ucraina.

Mediul de afaceri a donat peste 4 milioane de euro în bani şi produse pentru ajutorarea poporului ucrainean.

Luni, 28 martie, de la ora 21.10, Televiziunea Română a găzduit un eveniment umanitar de amploare, organizat în parteneriat cu Crucea Roşie Română, ca parte a campaniei „Umanitatea nu are graniţe”, pe care Crucea Roşie a demarat-o încă de la începutul conflictului din ţara vecină. În cadrul ediţiei speciale „Referendum”, prezentată de Iuliana Tudor şi Mihai Rădulescu, precum şi în perioada premergătoare acesteia, mediul de afaceri a donat Crucii Roşii Române nu mai puţin de 4.134.000 euro, în bani şi produse, pentru ajutorarea poporului ucrainean.

„După un maraton în direct, programul special al TVR de susţinere a campaniei Crucii Roşii Române Umanitatea nu are graniţe’ şi-a împlinit scopul! Totalul donaţiilor venite către Crucea Roşie Română, în special din partea unor mari companii, a fost de peste 4.100.000 de euro, în bani şi produse! O sumă impresionantă, care va fi folosită pentru a ajuta persoanele afectate de conflictul din Ucraina, refugiaţi şi, mai ales, persoanele civile aflate în continuare sub bombardamente. Mulţumim tuturor donatorilor! Mulţumim Televiziunii Române! Mulţumesc colegului meu Mihai Rădulescu şi emisiunii ’Referendum’! Vă mulţumim vouă, dragii noştri voluntari, neobosiţi în a clădi zi după zi Istoria Binelui! Mă-nclin! Campania continuă!”, a declarat Iuliana Tudor, vedetă TVR şi ambasador al Crucii Roşii Române.

La rândul său, Mihai Rădulescu, realizator şi moderator al emisiunii „Referendum” de la TVR 1, şi-a exprimat recunoştinţa faţă de cei care au sărit în ajutorul vecinilor aflaţi în suferinţă: „Aseară, am trăit o experienţă minunată, aceea de a vedea ce înseamnă, concret, puterea solidarităţii umane. Am văzut cât de receptivi au fost românii la apelul nostru, cum s-au adunat, treptat, ban cu ban, donaţie cu donaţie, până s-a ajuns la sume impresionante şi îmi imaginam deja cum tot acest ajutor va schimba destinele unor oameni greu încercaţi, le va alina suferinţa refugiaţilor ucraineni. Am văzut reprezentanţi ai mediului de afaceri, societăţii civile si autorităţilor care au arătat că, mai presus de orice, suntem Oameni. Că ceea ce ne face diferiţi nu ne desparte, ci, dimpotrivă, ne ajută să ne susţinem reciproc atunci când suntem la nevoie. România a oferit, încă de la începutul conflictului din Ucraina, un exemplu de mobilizare şi de generozitate, iar seara de ieri a demonstrat încă o dată că ’Umanitatea nu are graniţe’. Mă bucur că, alături de Iuliana Tudor, am putut aduce o rază de speranţă vecinilor aflaţi la nevoie şi mă simt onorat că emisiunea ’Referendum’ a oferit posibilitatea românilor să confirme, încă o dată, că au un suflet mare”, a adăugat jurnalistul TVR.

Peste 40 de companii şi instituţii[1] au donat materiale umanitare de strictă necesitate (alimente, medicamente, aparatură medicală, apă, materiale de cazarmament), precum şi bani pentru a ajuta direct persoanele afectate de conflictul armat din Ucraina. Mai mult, trei companii din România (Uipath Foundation, Profi România şi Cefin) au achiziţionat pentru Crucea Roşie Română un tir şi o remorcă de tir, ceea ce va permite organizaţiei să efectueze cu mai multă uşurinţă transportul ajutoarelor umanitare în Ucraina. Până în prezent, Crucea Roşie Română a trimis în Ucraina 45 de tiruri cu aproximativ 1.000 tone de materiale.

Invitaţi speciali precum Paula Seling, Floarea Calotă, Alexandra Coman, trupa Bere Gratis şi Alex Ştefănescu au ales să se alăture cauzei susţinute de campania „Umanitatea nu are graniţe”, oferind telespectatorilor şi publicului momente artistice emoţionante.

Tot în cadrul evenimentului special de la TVR a fost lansat oficial şi call centerul înfiinţat la Sediul Central al Crucii Roşii Române cu sprijinul Orange România, pentru gestionarea mai eficientă a situaţiilor care îi vizează pe cetăţenii din Ucraina. Numărul alocat este 0374-415.000 şi permite preluarea simultană a patru apeluri de către operatori, voluntari de Cruce Roşie, vorbitori de limbă ucraineană, rusă, română şi engleză.

Românii din afara graniţelor au fost, de asemenea, conectaţi la exemplul de omenie oferit în cadrul evenimentului umanitar de luni seară, acesta fiind transmis simultan şi la TVR Moldova şi TVR Internaţional.

