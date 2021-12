14 piese concurente pot fi găsite în aplicația Melodifestivalen SVT

Din cauza unei erori, SVT a publicat lista celorlalți 14 concurenți, iar numele și titlurile melodiilor acestora sunt disponibile în aplicația Melodifestivalen.

SVT (Televiziunea suedeză) a publicat restul numelor și titlurilor melodiilor celorlalte 14 trupe care vor concura la ediția Melodifestivalen 2022.

Iată cele 14 piese concurente:

Malou Pritz – Bananas

Lisa Miskovsky – Best to come

Browsing Collection – Face In The Crowd

Anna Bergendahl – Higher Power

MEDINA – In I Dimman

Robin Bengtsson – Inocent Love

Tenori – La Stella

Shirley Clamp – Let There Be Angels

Lancelot – Lyckligt Slut

Tone Sekelius – My Way

Alvaro Estrella – Suave

Malin Christin – Synd On Dig

Angelino – The End

Lillasyster – Til Our Days Are Over

Doi câștigători ai Melodifestivalenului sunt, din nou, în competiție pentru a reprezenta Suedia – Anna Bergendahl și Robin Bengtsson. În afară de ei, Malou Pritz, Lisa Miskovsky, Shirley Clamp, Alvaro Estrella, precum și Lillasyster își vor încerca din nou norocul în competiție și aspiră să câștige pentru prima dată trofeul Melodifestivalen.

Tusse a câștigat ediția din 2021 a Melodifestivalen și a continuat să reprezinte Suedia la Eurovision de la Rotterdam, unde piesa sa „Voices” a terminat pe locul 14 în Marea Finală.