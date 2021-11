„Ştiucile din minidelta Mogoşani”, duminică la "Pescar hoinar"

O nouă expediţie... un nou loc... o adevărată revelaţie... Duminică, ora 10.00, TVR 2 și TVR+, la "Pescar hoinar".

La doar câteva zeci de kilometri de capitală, la Mogoşani, în judeţul Dâmboviţa, am descoperit una dintre cele mai pitoreşti amenajări piscicole de câmpie pe care am pescuit în ultima vreme, cu un cadru natural amintind, fără rezerve, de un colţ din Delta Dunării... aerul de sălbăticie, bordura de vegetaţie acvatică şi, bineînţeles, lebedele...



Cu atât mai încântaţi am fost când ne-am convins şi de potenţialul biologic al bălţii... şi nu cu orice peşte, ci cu răpitori.... şi nu orice răpitori, ci chiar ştiuci! Ce a urmat, e de la sine înţeles... driluri pline de adrenalină, capturi frumoase, bucuria eliberării, zâmbetul pescarului - pe scurt, încă o poveste cu şi despre pescuit şi amintiri de neuitat.