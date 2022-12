Zoe Petre și CTP, în dialog cu Iosif Sava, la TVR Cultural

TVR Cultural difuzează, săptămâna aceasta, dialogurile lui Iosif Sava cu Zoe Petre, Constantin Bugeanu, Radu Bogdan și Cristian Tudor Popescu, în cadrul emisiunii „Magia Seratelor Muzicale Iosif Sava”.

Luni, 12 decembrie, TVR Cultural difuzează un dialog între istoricul Zoe Petre și Iosif Sava, înregistrat în 1994.

Prof. univ. dr. Zoe Petre (1940 - 2017) a fost istoric, publicist, om politic, consilieră prezidențială în mandatul de președinte al lui Emil Constantinescu. La „Serata Muzicală” a participat împreună cu un grup de studenți și absolvenți ai Facultății de Istorie din cadrul Universității București: Simion Câlţia, Daniela Zaharia, Adrian Cioroianu, Bogdan Antoniu, Vlad Nistor, Cornelia Bodea, Bogdan Murgescu. La dialog a luat parte și istoricul şi realizatorul TV Georges Boisnard.

Miercuri, 14 decembrie, TVR Cultural transmite dialogul lui Iosif Sava cu maestrul Constantin Bugeanu, înregistrat în 1996, atunci când dirijorul a împlinit venerabila vârstă de 80 de ani.

Constantin Bugeanu (1916 - 1998) a fost profesor, dirijor, compozitor și muzicolog. De-a lungul carierei a fost dirijor şi director al Operei Naționale București, dirijor al Teatrului Alhambra și al Filarmonicii din Bucureşti. La Cluj a fost dirijor şi director; prim-dirijor şi director al Orchestrei Simfonice a Cinematografiei din Bucureşti; director al muzicii şi consilier în Ministerul Culturii.

„Dirijatul este una dintre ocupaţiile cele mai profunde pe care trebuie să le arate omenirea. Muzica nu are valoare fără un conţinut sufletesc şi spiritual. Orice muzician care se mărgineşte doar la profesie nu are conţinut, nu are profunzime. Sunt de acord cu ceea ce spunea Husserl despre „criza culturii europene”: privaţi de cultură muzicală, foarte rar mai apar minţi luminate care să găsească soluţii pentru marea muzică’’, spunea Constantin Bugeanu.

Joi, 15 decembrie, TVR Cultural difuzează dialogul lui Iosif Sava cu Radu Bogdan, istoric și critic de artă, membru fondator al Uniunii Artiștilor Plastici, a fost premiat pentru monografia despre Theodor Aman. Mai bine de jumătate de secol, Radu Bogdan (1920 – 2011) a lucrat la monografia pictorului Ioan Andreescu, lucrare care s-a bucurat de apreciere internațională.

A corespondat cu Albert Skira, Marc Chagall, Bernard Berenson, Gisèle Freund, Albert Boime si alte nume mari.

Vineri, TVR Cultural transmite dialogul lui Iosif Sava cu jurnalistul și scriitorul Cristian Tudor Popescu. CTP l-a numit pe Iosif Sava mentorul său, spunând că „Sava m-a lansat” (în televiziune, n.r.).

Într-un interviu pentru „Adevărul de weekend”, din 2013, jurnalistul a povestit cum a fost invitat pentru prima dată la „Seratele Muzicale”, în 1993, după ce, la începutul anilor 90, a devenit redactor-șef al publicației „Adevărul Literar și Artistic”, iar Iosif Sava, care colabora la revistă, a demisionat, spunându-i că se vor revedea atunci când el „se va apropia de marea cultură”.

„Sava era un personaj de secol XVIII, nici măcar XIX. Secolul XIX a fost unul pragmatic, pozitivist, ştiinţific. Îl şi vezi cu perucă printre iluminişti. Un iluminist întârziat două secole! N-am mai vorbit un an de la acel moment. N-a mai scris un rând în tot acest timp. Apoi, m-a sunat. Era în 1993. Mi-a spus: „Domnule Popescu, m-am înşelat. Îmi place foarte mult revista“. (…) m-a invitat la „Seratele muzicale“. Am înlemnit. Era cea mai mare emisiune culturală pe care a avut-o televiziunea până astăzi. Depăşea cu mult spaţiul muzicii. Sava era capabil să acopere literatura, filosofia, religia, artele plastice, oricând. Avea o cultură paralizantă. Am rămas fără grai. Flatat era un diminutiv. Erau invitate doar personalităţi ultracunoscute ale culturii. Eu aveam 30 de ani şi eram cu mult mai puţin cunoscut decât urmam să fiu. Cel puţin în apariţiile TV. Emisiunea avea 3 ore jumate. Doi oameni, faţă în faţă. Era validarea culturală absolută.

(…) A fost un stres groaznic. Rezultatul acelei emisiuni a fost crucial pentru activitatea mea ulterioară în televiziune. De atunci, am mai fost invitat la „Serată“ de 10 ori, cele mai multe participări din istoria emisiunii. Sava m-a lansat”, a povestit Cristian Tudor Popescu.

Reunite sub titlul „Magia Seratelor Muzicale Iosif Sava”, TVR Cultural redifuzează dialogurile reputatului muzicolog Iosif Sava cu importanți oameni de cultură români, de luni până vineri, începând cu miezul nopții. ​