Volei masculin: Selecţionerul Sergiu Stancu a anunţat lotul pentru Campionatul European

Selecţionerul echipei României, Sergiu Stancu, a anunţat, joi, lotul pentru Campionatul European de volei masculin - CEV EuroVolley 2023, care va avea loc între 28 august şi 16 septembrie, în Italia, Macedonia de Nord, Bulgaria şi Israel.

România va evolua în Grupa D, în Israel, la Tel Aviv-Yafo, urmând să debuteze pe 30 august, contra Portugaliei, după care va juca în ordine cu Israelul (21 august), Turcia (1 septembrie), Grecia (3 septembrie) şi campioana olimpică, Franţa (4 septembrie).



"Avem o grupă grea, dar cu excepţia Franţei, cred că avem şanse în faţa celorlalte echipe. Cu Portugalia ne-am întâlnit în Golden League şi le-am simţit pulsul, la fel cu Turcia, pe care am reuşit să-i învingem în deplasare. Israelul are avantajul de a juca acasă, iar Grecia e o echipă pe care am mai întâlnit-o, îi cunoaştem valoarea. Obiectivul nostru este de a ajunge în optimi", a declarat selecţionerul Sergiu Stancu.



Din cei 14 jucători reţinuţi de Stancu, 11 provin din campionatul intern, iar trei evolează în străinătate (Chiţigoi, Aciobăniţei şi Raţă).



Lotul României pentru EuroVolley 2023:

Libero: Sergio Diaconescu (SCM ''U'' Craiova), Karol Kosinski (CS Rapid Bucureşti);



Extreme: Mircea Peţa (CSA Steaua Bucureşti), Daniel Chiţigoi (ZAKSA Kidzierzyn-Kozle/Polonia), Adrian Aciobăniţei (SKRA Belchatow/ Polonia), Marian Bala (Arcada Galaţi);



Coordonatori: Filip Constantin (CS Rapid Bucureşti), Claudiu Dumitru (CSA Steaua Bucureşti);



Centri: Bela Bartha (CS Dinamo Bucureşti), Andrei Butnaru (Arcada Galaţi), Robert Călin (SCM ''U'' Craiova), Ştefan Lupu (Corona Braşov);



Opus: Rareş Bălean (CS Dinamo Bucureşti), Alexandru Raţă (Tectum Achel/Belgia).

Sursă știre: Agerpres