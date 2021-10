Virgil Ianțu: Mă întreb de unde au învăţat tinerii aceste lucruri. Este fantastic!

“Have a talk with Virgil Ianţu?”... „DA!”, au răspuns aproape 200 de studenţi prezenţi la IT Fest, un eveniment pentru tinerii dornici de o carieră în IT, dar și pasionații de programare și gaming, o iniţiativă SiSC (Sindicatul Studenților din Cibernetică).