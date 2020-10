VIDEO REPLAY: Văncică în Everland și „Vaca la barieră”

VEZI CE-ȚI PLACE: Micutzu și Văncică, Vio și Costel, în emisiuni TVR. Sau cum se reunesc Cosmin Nedelcu, Adrian Văncică, Viorel Dragu și Costel Bojog.

Câte găști sunt în stand-up ?

Show-uri în penitenciar & roast-ul gardienilor

De ce se tund femeile ?

MICUTZU:

Sunt băiatul rău cu față de preot.

Până acum am fost pe online și din internet s-a născut lumea în jurul meu.

În anul I de facultate am mers la Café Deko, am zis monologul meu cu care am intrat în facultate (din „Vaca la barieră”, de Cip Ieșan), stand-up-ul pe vremea aia deja era vulgar, așa s-a pornit, exact ca-n State, și eu am zis o chestie non-vulgară care a avut succes, cumva.







VIO ȘI COSTEL:

Când e rău s-o dai de gard ? Știe Vio.

Costel vorbește chinezește, moldovenește și hârșâiește.

Cum se traduce sunetul Î ?

VĂNCICĂ:

Mi se face câteodată dor de Celentano.

Eram Zorro în Everland, în Coreea.

Nu le făceam poezii fetelor. Le făceam să râdă. Râsul e cel mai bun lubrifiant social.

M-am întrebat de multe ori. Din momentul în care am terminat sezonul de toamnă, până în primăvară când ne apucăm de altul, m-am întrebat: Bă, ce-o fi făcut Celentano ? (n.r. – personaj din serialul tv Las Fierbinți)

