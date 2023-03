Vedete între „Vis sau realitate”, cu Sebastian Felix Ţopescu, la TVR 1

Reality show-ul „Vis sau realitate”, cea mai recentă producţie a Televiziunii Române, oferă invitaţilor şansa de a-şi împlini dorinţa din copilărie. Emisiunea se vede din 26 martie la TVR 1, în fiecare duminică, de la 16.30.

Îi cunoaştem cu toţii – sunt artişti, influenceri, medici celebri sau designeri, persoane publice. Suntem convinşi că îşi trăiesc visul, că au ajuns acolo unde şi-au dorit o viaţă. Şi totuşi, cândva, vedetele de astăzi aveau alte aspiraţii... Greu de crezut?

De curând intrat în echipa TVR 1, dar familiarizat cu tot ceea ce înseamnă munca de televiziune, Sebastian Felix Ţopescu ne dezvăluie dorinţele secrete ale vedetelor şi le ajută să şi le îndeplinească, pentru o zi. Reality show-ul „Vis sau realitate”, cea mai recentă producţie a Televiziunii Române, se vede din 26 martie la TVR 1, în fiecare duminică, de la 16.30 (şi în reluare sâmbăta, la 12.30).

Ideea proiectului i-a venit tânărului şi nonconformistului Sebastian Felix Ţopescu, fiul regretatului comentator sportiv Cristian Ţopescu şi al realizatoarei TVR Christel Ungar. „În timp ce scriam formatul emisiunii am avut un singur gând: îmi doresc sa creez un reality show complet uman, care să ofere un sentiment de siguranţă atât invitaţilor, cât şi telespectatorilor, iar ’ingredientul’ principal al emisiunii să fie autenticitatea”, subliniază el.

Emisiunea îşi propune să încurajeze oamenii să viseze şi să-şi urmărească visurile până la capăt, dar şi să inspire publicul, să-i ofere un mijloc de evadare, prin divertisment de cea mai bună calitate. Printr-o combinaţie de umor atât intenţionată cât şi circumstanţială, vom oferi o alternativă la realitatea de zi cu zi, printr-un reality show de o factură inedită – explică echipa de producţie a emisiunii, condusă de Gina Stroian, producător.

Să asişti la transformarea unor vedete din diverse domenii în ceva complet diferit faţă de statutul lor public e un privilegiu pentru oricine, iar Sebastian se bucură din plin de aceste momente: „Este un sentiment cu totul inedit. Să poţi să trăieşti această experienţă alături de o persoană care – chiar şi pentru doar 24 de ore – îşi îndeplineşte un vis netrăit este greu de explicat... Primele cuvinte care îmi vin în minte ar fi: înduioşător şi inspiraţional. Nu vreau să spun mai multe din perspectiva mea subiectivă, aş vrea ca fiecare telespectator de acasă să tragă propria lui concluzie”, spune Basti.

Tânărul mărturiseşte că multe dintre visurile personalităţilor pe care le-a întâlnit la filmări l-au surprins şi pe el. „Dar cel mai impactant aspect pe care telespectatorii îl vor vedea este latura umană a vedetelor pe care le admiră, cu bune şi cu rele. De asemenea, vă pot asigura că nu există nimic mai amuzant decât un adult care îşi trăieşte pentru prima dată visul neîmplinit”, mai punctează el.

Crescând într-o familie de oameni de televiziune, propriul show tv a venit, oarecum, ca un parcurs firesc în viaţa sa. „Sunt foarte norocos cu familia în care m-am născut, de la care am învăţat foarte multe, în special despre lumea televiziunii, iar asta m-a ajutat să mă dezvolt şi să ajung în punctul în care sunt astăzi. Acum un an nu m-aş fi gândit că voi lucra în televiziune, totuşi sunt incredibil de fericit că am hotărât să-mi asum acest risc şi această provocare nouă. Mă simt ’ca peştele în apă’ – este cel mai bun mod în care aş putea descrie această experienţă”, mărturiseşte Sebastian.

Alexandra Stan, designer vestimentar pentru o zi, în primul episod „Vis sau realitate”

În prima ediţie „Vis sau realitate”, artista Alexandra Stan devine, pentru o zi, designer vestimentar, îndeplinindu-şi dorinţa din copilărie. După ce a cucerit lumea cu hituri precum „Mr. Saxobeat" sau „Lemonade” şi a avut colaborări cu artişti ca Daddy Yankee, NERVO, Havana, Faustix, Mohombi sau Manuel Riva, adunând o comunitate online de peste 6,5 milioane de fani, Alexandra se poate lăuda cu numeroase premii şi discuri de platină în Australia, Spania, Danemarca, Suedia și Italia. Ar fi avut, oare, reuşite mai mari ca designer vestimentar? S-ar fi simţit mai confortabil urmând acest drum? Vom afla şi noi, odată cu artista, duminică după-amiază, când Sebastian Felix Ţopescu o va ajuta să-şi îndeplinească acest vis.

Ediţiile următoare ale reality show-ului de la TVR 1 ne vor dezvălui ce şi-ar fi dorit să devină personalităţi precum celebrul cardiolog cunoscut în mediul online ca „Dr. Cezar”, chef-ul Patrizia Paglieri, Andra Gogan, Fuego sau Marius Manole.

Despre propriile aspiraţii încă nerealizate, Sebastian Felix Ţopescu se bucură că, la doar 24 de ani, are ocazia să le atingă: „Sincer să fiu, visul meu a fost să experimentez fiecare meserie pentru o zi. Aş putea spune că, prin prisma emisiunii ’Vis sau realitate’, eu îmi trăiesc în prezent visul neîmplinit”. Cum şi le vor trăi vedetele aflăm urmărind „Vis sau realitate” din 26 martie, în fiecare duminică, de la 16.30 (şi în reluare sâmbăta, la 12.30), la TVR 1.