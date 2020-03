Universul credinței: Mesaje de încurajare în vremuri de grea încercare

Duminică, 29 martie 2020, urmăriți o nouă ediție a emisiunii „Universul Credinței” pe TVR1, TVR Moldova, TVR Internațional și online pe TVR+. Prima parte a emisiunii începe la ora 7:00, iar cea de-a doua parte de la 8:00.

Ediţia din această duminică a emisiunii, prezentată de Rafael Udrişte va începe cu "Jurnalul Universul Credinţei".

• Duminica a V-a din Postul Mare. În timpuri de încercare, oamenii au simţit mereu nevoia de îmbărbătare, iar creştinii care acum îşi îndreaptă gândul spre Dumnezeu, aşteaptă pildă de încurajare din partea conducătorilor Bisericii – episcopi, preoţi sau persoane consacrate. Cuvântul de învăţătură în a V-a Duminică din Postul Mare, vine din partea PS Iosif Paulet, Episcop de Iasi.

• Mesaj din partea P.S. Claudiu, episcop greco-catolic de Blaj.

PS Claudiu, Episcop al curiei Episcopale de Blaj a trimis o înregistrare video în care îi îndeamnă pe credincioșii Greco-Catolici și nu numai să fie statornici în credința lor și încrezători în planul de milostivire a lui Dumnezeu și îi încredințează pe toți ocrotirii Maicii Domnului asigurându-i totodată de rugăciunile sale.

• Ajutorarea celor din spitale şi carantină la Galaţi. În această perioadă atât de dificilă, Arhiepiscopia Dunării de Jos organizează în fiecare zi o acțiune filantropica adresată vârstnicilor izolați, persoanelor aflate în carantină sau bolnave.

• Mesajul Înaltpreasfinţitului Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei - la vreme de încercare

În aceste zile, în care aproape întreg globul pământesc trece printr-o grea încercare cauzată de infecția cu noul coronavirus care afectează viețile sau drepturile persoanelor, Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei a adresat un mesaj de încurajare și un îndemn la calm și la “abandonarea prin rugăciune, în brațele viguroase ale Tatălui Ceresc”.

• Acţiuni duhovniceşti şi social - filantropice în Episcopia Giurgiului. În duminica a treia din Postul Mare, cea supranumită „a Sfintei Cruci”, Preasfinţitul părinte Ambrozie, Episcopul Giurgiului a slujit Sfânta Liturghie la Mănăstirea Izvorul Tămăduirii din judeţul Giurgiu. După cuvântul de învăţătură dedicat Evangheliei zilei, în care a subliniat că Hristos Domnul ne îndeamnă să ne luăm crucea şi să-i urmăm, ierarhul a subliniat faptul că în contextul epidemiei de COVID-19, la Atelierul de veșminte preoțesti al Mănăstirii Sf. Ioan Rusul din județul Giurgiu se produc acum halate medicale și măști de protecție, executate din pânză de bumbac alb, spre a fi oferite Direcției de Sănătate Publică – Giurgiu.

• Mesajul Înaltpreasfinţitului Pimen, Arhiepiscopul Sucevei şi al Rădăuţilor, la vreme de încercare. În duminica a treia din post, în care biserica a rânduit cinstirea Sfintei Cruci, IPS Părinte Pimen, Arhiepiscopul Sucevei si Rădăuților s-a adresat credincioşilor creştin ortodocşi încurajându-i şi îndemnându-i să dea Cezarului ce e al Cezarului, ascultarea pământească, dar să nu neglijeze să-i dea Lui Dumnezeu ce este al Său.

• Timișoara: donații de alimente la Spitalul de Psihiatrie

Mitropolia Banatului a oferit alimente necesare cantinei spitalului de Psihiatrie și pentru Măsuri de Siguranţă Jebel, unde zilnic se pregătește mâncarea pentru 460 de pacienți. Cu câteva zile în urmă, alimentele au fost duse la Jebel de ÎPS Ioan și măicuțe de la Centrul Eparhial.

• În Italia, la Parohia Ortodoxa Imola catehizarea copiilor nu se oprește. Într-o perioadă în care copiii stau acasă din cauza restricțiilor impuse aproape peste tot în lume, în Italia, țara cea mai afectată de coronavirus, Parohiile ortodoxe românești continuă activitățile cu tinerii, în mediul online. Este și cazul Parohiei Imola, din regiunea Emilia Romagna care a inițiat un proiect dedicat copiilor de la Școala parohială, intitulat “ Pe urmele Sfântului meu ocrotitor”.

• Pelerinaj cu icoana Maicii Domnului de la Dălhăuţi. Sâmbătă, 21 martie a avut loc un pelerinaj cu Icoana Maicii Domnului făcătoare de minuni de la Dălhăuți, desfășurat cu aprobarea Arhiepiscopiei Buzăului şi Vrancei, care în această perioadă a adoptat o serie de măsuri specifice pentru prevenirea virusului COVID-19. Icoana a fost instalată pentru pelerinajul care a avut loc prin localități din județele Vrancea și Buzău, pe un autovehicul de teren pentru a putea parcurge un traseu cât mai cuprinzător.

• Sărbătoarea Buneivestiri. "Iar în a șasea luna a fost trimis îngerul Gavriil de la Dumnezeu, într-o cetate din Galileea, al cărei nume era Nazaret, către o fecioara logodită cu un bărbat care se chema Iosif, din casa lui David; iar numele fecioarei era Maria. Şi intrând îngerul la ea, a zis: Bucură-te, ceea ce ești plina de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei (Luca l 26-). Era acea Bună Vestire a deciziei dumnezeieşti de a face un nou legământ cu omul. De a coborî la el ca să-l înalţe la cer. Miercuri, 25 martie, în toate Bisericile ortodoxe a fost săvârşită şi din unele transmisă on-line, slujba acestui mare praznic creştin.

• Fiecare casă să fie o biserică! Buna Vestire a fost prăznuită la Constanţa, la fel ca în oricare alt loc din ţara noastră, în izolare. "Iată ce vă îndemn pe toţi: prin secolul al XI-lea, prin Egipt, un mare conducător islamic a poruncit să fie închise bisericile pe fiecare stradă. Şi s-au închis acestea. Şi după o vreme, a trecut prin acele locuri unde locuiau creştinii şi a fost uimit să audă cântări şi rugăciuni din casele creştinilor. Auzind acestea, a dat poruncă să fie deschise bisericile, spunând aşa: "Iată am închis bisericile, dar creştinii şi-au făcut din fiecare casă o biserică şi cântă şi aduc rugăciuni Dumnezeului lor". Aşa să fie şi acum. În fiecare casă să fie o biserică". (ÎPS Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului)

• Maica Siluana Vlad, despre atitudinea creştinilor în vreme de încercare. În această perioadă când imaginile bolii şi ale însingurării sunt tot mai prezente pe ecranele televizoarelor există oameni ai Bisericii, şi nu puţini, cu mare putere în cuvât, care aduc prin energia lor duhovnicească încurajare, solidaritate şi nădejde în pronia lui Dumnezeu. Să ne trezim din iresponsabilitate! Este îndemnmul pe care monahia Siluana Vlad, stareţa Mănăstirii Sfântul Siluan Athonitul din Iaşi, îl adresează în aceste zile tuturor creştinilor.

• Duminica Sfântului Ioan Scărarul. Duminica a 4-a din Postul Mare este închinată Sfântului Ioan Scărarul. Numele acestui călugăr viețuitor în Mănăstirea Sf Ecaterina de pe Muntele Sinai este legat de lucrarea intitulată Scara urcușului duhovnicesc devenită model de viețuire pentru toți creștinii în lupta cu ispitele acestui veac. Mai multe amănunte le veţi afla din eseul realizat de Corneliu Vlad Matache

• Sărbătorile săptămănii cu Andrei Vlădăreanu. Ca în fiecare săpătămână, vă invităm la o nouă întâlnire cu jurnalistul Silviu Andrei Vlădăreanu care a cercetat pentru noi şi ne va oferi cele mai importante repere spirituale ale săptămânii care începe astăzi.

• “Editorialul săptămânii” - jurnalistul Răzvan Bucuroiu ne prezintă un punct de vedere asupra celor mai importante evenimente ale vieţii duhovniceşti, dar şi ale realităţii ecleziale ale momentului.

• Dialogurile dimineţii. Familia a devenit miza ideologică a vremurilor din urmă. Dar dispariția sau modificarea ei ar însemna o catastrofă - vezi ultimele evoluții ale epidemiei, care arată importanța de netăgăduit a acestei forme de asociere bazată pe dragoste, solidaritate și credință. Despre toate acestea în Dialogurile dimineții, cu părintele episcop Ignatie.

În partea a II-a a emisiunii Universul Credinţei, începând cu ora 8, puteți urmări:

Reportajele Universului credinţei

• Povestea de duminică: Mănăstirea Glavacioc

Mănăstirea Glavacioc, cu hramul Bunei Vestiri, a fost surprinsă de Lucia Toader în vremuri care mai aveau răbdare, ca să parafrazăm şi, într-un fel, să răsturnăm vorbele unui scriitor cunoscut. Astăzi, în timpurile precipitate şi pline de zarvă în care ne zbatem, mănăstirea cu peceţile ei de istorie frământată şi vie , dar biruitoare, precum şi vorbele stareţului ne aduc încredere şi seninătate. Un reportaj semnat de Lucia Toader

• Misionari în “Cupa de Aur” a Americii Latine.

Într-o ediţie anterioară am făcut cunoştinţă cu misionarii catolici franciscani români care predică vestea cea buna in Chile. Am văzut situaţia socială, economică şi confesională a acestei ţări din America Latina, i-am cunoscut pe cei trei misionari, am văzut cum se roagă şi cum sărbătoresc. In acest episod mergem în nordul ţării, unde împreună cu fratele Emilian, vom descoperi deşertul Atacama, cel mai arid deşert din lume unde în fiecare an are loc o mare sărbătoare a Americii Latine. La Candelaria. A consemnat Ciprian Dumea.

• Bucuria Credinței. În a 4-a duminică din Post (a Sfântului Cuvios Ioan Scărarul) Părintele Profesor Constantin Necula şi Andrei-Victor Dochia ne propun o discuție despre Rugul Aprins, un dialog purtat chiar în chilia Părintelui Daniil Sandu Tudor, aflată în clopotniţa Mănăstirii Antim din București.

Coordonatori: Paula Tăbîrcă şi Daniel Vistorovschi

Producător: Andrei Victor Dochia