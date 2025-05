Fascinează, sfidează şi ridică multe semne de întrebare. „Camorra – mafia napolitană”, într-un documentar francez, la TVR INFO

Sâmbătă, TVR INFO ne propune un documentar producţie franceză din 2017. Filmul e o istorie a mafiei napolitane, pentru a-i înţelege mai bine trecutul, prezentul, dar şi modul de funcţionare. Urmărim documentarul pe 24 mai, de la ora 21.00.

Scampia, în suburbiile orașului Napoli.... Aceste clădiri în formă de pânze sunt renumite în întreaga lume... de când serialul TV „Gomorra” a început să spună povestea acestui cartier aflat în strânsoarea mafiei. La începutul anilor 2000, aceste clădiri au devenit simbolul mafiei napolitane - „Camorra”. Sâmbătă, 24 mai, de la ora 21.00, la TVR INFO, urmărim un documentar despre „Camorra – mafia napolitană” (CAMORRA, NAPLES' MAFIA, Franţa, 2017), realizator Anne Veron.

La început, Scampia trebuia să fie un cartier modern din Napoli, unul care urma să ofere locuințe populare de calitate. Arnaldo Capezzuto, jurnalist și specialist în teme care vizează mafia napolitană, explică: „Imediat după construirea acestor pânze, nu s-au luat în calcul şi nici nu au fost create infrastructuri ori servicii… Deci, ce face Camorra? Profită de această sărăcie și lipsă de locuri de muncă pentru a stabili diferite forme de trafic... țigări la început..., apoi heroină. Încetul cu încetul, aceste clădiri au fost modificate pentru a se conforma nevoilor Camorrei. Reprezentanţii ei au consolidat clădirile, au construit pasaje subterane și a avut echipe de meșteri - de exemplu sudori, electricieni - la dispoziție 24/7. La sfârșitul anilor ´90, începutul anilor 2000, Scampia a devenit o fortăreață a drogurilor”.

Simona Di Monte, magistrat, adaugă şi alte detalii despre Cammora: „Am putea descrie structura Camorrei ca pe o plasă ale cărei ochiuri sunt mai mult sau mai puțin strânse. Aceasta e aruncată deasupra teritoriului pentru a-l sufoca din punct de vedere economic. Îl privezi de oxigen. Iar aceste clanuri țes acorduri orizontale, spre deosebire de Cosa Nostra siciliană, a cărei structură este piramidală, adică cu un singur șef care comandă mai mulți subșefi”.

Iar Isaia Sales, istoric, specialist în studierea Camorra, întăreşte ceea ce a descris magistratul italian: „Pentru mine, nu există o singură Camorra, mai degrabă mai multe Camorra. Adică bande criminale autonome, fără strategie comună. Deci, prefer să vorbesc despre Camorra, la plural”.

Dar pentru a înțelege istoria acestor clanuri mafiote din Napoli, așa cum le cunoaștem în forma lor actuală, trebuie să ne întoarcem la zilele de după cel de-al Doilea Război Mondial, când Napoli era un oraș îngenuncheat. Pentru că a suferit cele mai grele bombardamente. Fiecare complex industrial a fost distrus de bombe, iar majoritatea cartierelor se aflau în mare dificultate... Peste tot, oamenii locuiau pe străzi... Prin urmare, Napoli, la acea vreme, era un oraș cu suferințe enorme. Vom afla totul despre apariţia mafiei din Napoli sâmbătă seară, de la ora 21.00, la TVR INFO, în documentarul „Camorra – mafia napolitană”.

Iar de la ora 22.00, tot la TVR INFO, o poveste despre cei mai cunoscuţi reprezentanţi ai mafiei siciliene, în documentarul „Corleone – războiul naşilor” (CORLEONE, THE WAR OF THE GODFATHERS, Franţa, 2015), realizat de Gadh Charbit şi Anne Véron. Naşii cei mai puternici şi mai sângeroşi din istoria Cosa Nostra (mafia siciliană) erau toţi originari dintr-un orăşel aflat la sud de Palermo: Corleone. Filmul merge pe urmele lui Luciano Leggio, Toto Riina şi Bernardo Provenzano, care şi-au impus domnia în organizaţia criminală timp de 30 de ani, însă cu preţul unor băi de sânge şi al unor carnagii fără precedent.

foto: capturi documentare „Camorra – mafia napolitană”, „Corleone - războiul naşilor", via Selecţie Film TVR