„Universul Credinței”, ediție de sărbătoarea Naşterii Fecioarei Maria

Duminică, 8 septembrie, urmăriți o nouă ediție a emisiunii „Universul Credinței”, de la ora 7:00, pe TVR1, TVR MOLDOVA, TVR Internațional și online pe TVR+.

În prima parte a emisiunii, Andrei Victor Dochia vă prezintă Jurnalul „Universul Credinței”:

- "Presarea presei". În fiecare săptămână, via Skype, Părintele Eugen Tănăsescu ne propune o scurtă revistă a presei religioase.

- Sub motto-ul "Cu toţii suntem un Potir! Credinţă, nădejde şi dragoste", în perioada 5 - 8 septembrie, peste 4.000 de tineri ortodocşi din mai multe ţări au participat la Craiova, la Întâlnirea Internaţională a Tinerilor Ortodocşi. Rafael Udrişte ne va oferi o relatare de la acest eveniment.

- Bătrâna biserică a Bărăţiei, unul dintre simbolurile vechiului Bucureşti, este în sărbătoare de Naşterea Fecioarei Maria. O succintă răsfoire a câtorva pagini din istoria ei puteţi urmări într-un scurt documentar.

- Biserica Mănăstirii Putna, primul sfânt locaş ctitorit de Binecredinciosul Voievod Ştefan cel Mare şi Sfânt, a împlinit în data de 3 septembrie 550 de ani de la sfinţire. Momentul aniversar a fost marcat prin mai multe manifestări cultural - religioase.

- În perioada 26 august- 1 septembrie, episcopia Giurgiului a organizat tabăra naţionala "Tradiţie şi noutate" pentru copii şi tineri la Mănăstirea Comana. Vizitarea unor centre de cultură şi de spiritualitate, dar şi desfășurarea unor activități de recreere, atât de necesare vârstei lor, au fost îmbinate într-un program gândit special pentru ei.

- În Arhiepiscopia Dunării de Jos, a avut loc săptămâna aceasta un eveniment care, mai ales în contextul atacului de la Kabul, se dovedește a fi o mărturie a comuniunii creştine cu cei care luptă în Afganistan.

- Colţuri de rai, bijuterii ale ortodoxiei româneşti, ridicate şi păstrate cu jertfă, dar şi cu bucurie, închinate Naşterii Precistei. Pelerin la Schiturile Jgheaburi şi Ostrov, la Mănăstirile Letca Nouă şi Dintr-un lemn a fost Lucia Toader care a vrut să vă împărtăşească din bucuria descoperirii acestor locuri.

- "Semnele vremii" continuă, şi în acest sezon. Părintele Radu Preda va tâlcui cele 9 Fericiri, alături de colegul nostru Răzvan Bucuroiu. Cele 9 Fericiri sunt văzute ca o continuare firească a Decalogului, a cărui decriptare părintele Radu Preda a făcut-o de curând.

- Trăind încă sub ecoul motto-ului recentei vizite a Papei Francisc în ţara noastră, "Să mergem împreună!", credincioşii catolici din Arhidieceza Romano-Catolică de Bucureşti iau parte şi în acest an, sâmbătă, 7 septembrie, la pelerinajul diecezan care are loc anual la "Sanctuarul Sfintei Fecioare Maria de pe Muntele Carmel" al părintilor Carmelitani de la Ciofliceni, Snagov.

- Pe 31 august, Arhidieceza Romano-Catolică de București, alături de întreaga Biserică Catolică din România şi-a amintit cu bucurie de ziua solemnă a Beatificării Monseniorului Vladimir Ghika.

- La rubrica "Sărbătorile săptămânii”, jurnalistul Silviu Andrei Vlădăreanu va vorbi despre cele mai importante repere ale calendarului ortodox din această săptămână.

- În direct, prin Skype, Răzvan Bucuroiu prezintă un punct de vedere asupra celor mai importante evenimente ale vieții duhovnicești, dar și ale realității ecleziale ale momentului, în rubrica ″Editorialul săptămânii″.

În partea a doua a emisiunii, de la ora 8.00, puteţi urmări "Bucuria credinţei". În duminica dinaintea Înălţării Sfintei Cruci, Andrei Victor Dochia și părintele Constantin Necula vor vorbi despre luarea Crucii şi urmarea lui Hristos, la Aiud, acolo unde au pătimit pentru credinţă numeroase personalităţi ale vieţii culturale şi publice, printre care: Mircea Vulcănescu, Virgil Gafencu, Radu Gyr, Nichifor Crainic, Daniil Sandu Tudor.

- Un buchet de flori şi de poveşti este Mănăstirea Aninoasa, buchet pe care ne-am gândit să vi-l oferim într-o zi de praznic, cum este cel al Naşterii Maicii Domnului. Flori de toate soiurile şi culorile, povesti cu oameni hăraziti, precum Pârvu Mutu zugravul şi Constantin Brâncoveanu, oameni mari de ieri şi de astăzi.

- "Anufiana - izvorul darurilor lui Dumnezeu". Din Tradiţie ştim că primele icoane cu chipul Maicii Domnului cu Pruncul au fost făcute de către Sfântul Evanghelist Luca. Originalele icoanelor nu se mai găsesc în vremea noastră, dar copii ale acestora s-au răspândit în toată lumea ortodoxă: din Muntele Athos până în Rusia, din Ţara Sfântă până în Occident şi, desigur, în România. O astfel de icoană a Maicii Domnului Hodighitria sau Călăuzitoarea se află la Mănăstirea Dălhăuţi din judeţul Vrancea.

***

Prima parte a emisiunii începe la ora 7:00, iar cea de-a doua parte de la 8:00, pe TVR1, TVR Moldova, TVR Internațional și online pe TVR+.

Coordonatori: Paula Tăbîrcă şi Corneliu Vlad Matache

Producător: Andrei Victor Dochia