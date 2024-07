Un tâlhar vestit, japonezul Sakura şi un şerif cam nătâng sunt „Cel alb, cel galben, cel negru”, într-un western plin de haz, la TVR 1

Filmul care îi are în distribuţie pe actorii Giuliano Gemma, Eli Wallach, Thomas Milian poate fi urmărit sub genericul „Telecinemateca” marţi, 2 iulie. De la ora 21.00, la TVR 1.

Filmele western au întotdeauna public, iar când un western mai este şi comedie, cu siguranţă, avem toate motivele să nu-l ratăm. Este şi cazul filmului de marţi seară, de la „Telecinemateca". „Cel alb, cel galben, cel negru” – "The White, the Yellow, and the Black” (SAMURAI / IL BIANCO, IL GIALLO, IL NERO – producţie Italia, Spania), cunoscut și sub numele de „Samurai - Shoot First... Ask Questions Later”, este o comedie din categoria Spaghetti Western, din anul 1975. Este cel de-al şaptelea şi ultimul Spaghetti Western regizat de Sergio Corbucci şi, spre deosebire de filmele western anterioare realizate de el, acesta este, în mod evident, unul parodic.

Italianul Giuliano Gemma, americanul Eli Wallach şi cubanezul cu cetăţenie americană şi italiană Thomas Milian sunt „Cel alb, cel galben, cel negru”, în comedia cu acelaşi titlu pe care TVR 1 o difuzează sub genericul „Telecinematecii” marţi, 2 iulie, de la ora 21.00.

Împăratul Japoniei îi trimite în dar preşedintelui Statelor Unite un armăsar, pe care un trib de indieni îl fură, pentru a obţine o răscumpărare consistentă. Pentru a recupera preţiosul animal, e nevoie de o veritabilă „echipă de şoc", formată din Albul - un tâlhar vestit, Galbenul – japonezul Sakura, care avusese grijă de cal, şi Negrul – un şerif cam tont. Cei trei îşi unesc forţele, dar nu se vor confrunta doar cu apaşii, ci şi cu un grup de foşti soldaţi confederaţi dezertori. Toate cele trei personaje din titlul filmului au fost pocnite la un moment dat de-a lungul filmului.

De provocări serioase a avut parte echipa de filmare coordonată de regizorul Sergio Corbucci. Una dintre acestea a fost căutarea şi găsirea unui ponei cu trăsături speciale, motiv pentru care a călătorit prin Spania. Simpaticul animal mic de statură a fost un personaj cheie, parte a intrigii filmului. În cele din urmă, a fost găsit într-un oraș din Regiunea Murcia (Spania).

Marţi seară, de la ora 21.00, la „Telecinemateca”, ne amuzăm cu „Cel alb, cel galben, cel negru” (SAMURAI / IL BIANCO, IL GIALLO, IL NERO – Italia, Spania, 1975)

Regia: Sergio Corbucci

Cu: Giuliano Gemma, Eli Wallach, Thomas Milian