Un doctor pentru dumneavoastră: Integrarea copiilor cu dizabilităţi

În săptămâna 9 – 12 decembrie, de la ora 18:30, pe TVR Internaţional, aflăm despre integrarea copiilor cu dizabilităţi, despre cum ne putem menţine creierul sănătos, afecţiunile glandelor sebacee, comunicarea intercelulară şi sănătatea organelor.

LUNI, 9 DECEMBRIE 2019

ANTRENAȚI PENTRU VIAȚĂ - DREPTUL LA O VIAȚĂ MAI BUNĂ

Invitați: prof. dr. IULIANA DOBRESCU, şef secţia Psihiatrie Pediatrică, Spitalul Clinic de Psihiatrie “prof. dr. Al. Obregia”, Şef Catedra de Psihiatrie și Psihologie a Copilului și Adolescentului, UMF „Carol Davila”; ROXANA GRIGOREAN, psihoterapeut sistemic de familie și cuplu; prin telefon, din Spania: dr. GABRIELA DAGMAR NEDELCU, psiholog și psihopedagog, competență în diagnosticul și tratarea autismului

Copiii cu dizabilități suferă în ceea ce privește integrarea în societate și stabilirea interrelațiilor cu ceilalți copii într-un climat de înțelegere, toleranță, acceptare și iubire, deși România are legislație bine definită, organizații care se ocupă de problema lor și servicii medicale dezvoltate. Există părinți care, atunci când observă că au un copil cu o anumită problemă, până la dizabilitate, se rușinează, îl izolează și chiar renunță la el. Este o dificultate a lor de acceptare și au nevoie și ei de suport. Fiecare copil are dreptul la viață și merită un viitor cât mai frumos și mai bun. Pentru ei contează cum gândești, ce simți și ce transmiți, cum le ești alături și cum îi sprijini. ”Mai ales în cazul copiilor, e important să ținem cont că limbajul non-verbal transmite cel mai mult. Nu vorbele pe care le auzim sunt definitorii, ci gesturile, mimica, interacțiunile pe care le vom vedea, mai ales atunci când suntem într-o lume a necuvintelor. Doar 7% din impactul unei mesaj este transmis cu ajutorul cuvintelor, 38% fiind transmis cu ajutorul tonului (comunicare paraverbală), iar 55 % din impactul unui mesaj referitor la sentimente şi atitudini este transmis cu ajutorul comunicării non-verbale (gesturi, posturi, mimică)”, declară psihoterapeutul Roxana Grigorean. Un copil cu dizabilități neurologice sau motorii severe are nevoie în primul rând de iubire, de o modelare şi o stimulare eficientă pentru a-şi trăi viaţa cât mai firesc cu putință, atât el cât şi cei din jur: familie, școală, societate. Să fim aproape de cei aflați în dificultate!

Moderator: MĂRIUCA MIHĂILESCU

MARŢI, 10 DECEMBRIE 2019

AFECȚIUNI ALE GLANDELOR SEBACEE

Invitat: dr. DORIN MUNTEANU, medic primar dermatologie–alergologie, DermaVital

Stresul, alimentația nepotrivită, alimentele fără conținut nutritiv esențial, alături de cele care favorizează alergiile, lipsa unei igiene corespunzătoare, prin simpla spălare pe mâini, toate laolaltă, generează adevărate probleme la nivelul celui mai extins organ al corpului, pielea. Acneea este cea mai frecventă și mai capricioasă afecțiune care, pe lângă discomfort estetic, provoacă adesea complicații asupra hipo și endodermei, straturile interne care hrănesc, protejează și regenerează pielea. La factorii externi se adaugă cei interni, proprii organismului, precum dezechilibrele hormonale ale principalelor glande ale corpului, printre care și glandele sebacee cu rol esențial în menținerea sănătății dermice.

COMUNICAREA INTERCELULARĂ ȘI SĂNĂTATEA ORGANELOR

Invitat: psiholog FLORICA MUNTEANU, specialist în medicină integrativă, DermaVital

Comunicarea, în lumea vie, este procesul cel mai important pentru supraviețuire, pentru dezvoltarea și evoluția unui organism, începând cu interrelaționarea dintre celulele unuia sau mai multor țesuturi, până la relațiile dintre organisme diferite și se bazează pe transmiterea energetică, fizică și biochimică a informațiilor. Presupune un generator de date și un receptor capabil să preia, să analizeze și să adopte deciziile potrivite. Astfel, o celulă comunică alteia despre activitatea ei sau controlează activitatea celorlalte și ”comandă” procese, prin transmiterea informației, biochimic, cu ajutorul substanțelor. Orice modificare la nivelul transmiterii informației duce la dezechilibrul proceselor biologice și fiziologice pe care le desfășoară țesuturile și organele și, în final, la apariția unei afecțiuni care poate duce la complicații severe, uneori chiar până la eliminarea organului afectat.

Moderator: ANA MARIA GHIUR

MIERCURI, 11 DECEMBRIE 2019

RECOMANDĂRI PENTRU UN CREIER SĂNĂTOS

Invitați: prof. dr. ALEXANDRU VLAD CIUREA, prof. de Neurochirurgie , UMF "C. Davila", Director Ştiinţific, medic primar neurochirurgie, Vicepreședinte Comisia de Neurochirurgie din Ministerul Sănătății, Fondator Centrul Național de Excelență în Neurochirurgie, Președinte de onoare al Societății Române de Neurochirurgie, Membru titular al Academiei Oamenilor de Știință din România şi al Academiei de Ştiinţe Medicale, cercetător Științific Gradul I, multiplu Doctor Honoris Causa, ex-vicepreședinte al Societăţii Mondiale de Neurochirurgie; prin telefon, din SUA: prof. dr. IOAN OPRIȘ, cercetător; prin telefon, din Anglia: prof. dr. MARCEL IVANOV, medic neurochirurgie și chirurgie spinal, membru al mai multor organizații profesionale: Royal College of Surgeons, British Association of Spine Surgeons, American Associations of Neurological Surgeons, North American Spine Society etc.

În epoca modernă există un cumul de factori nocivi care duc la perturbări structurale şi funcţionale la nivelul sistemului nervos, mai ales de natură tumorală. Stresul cotidian, lipsa somnului, poluarea, alimentaţia necorespunzătoare şi neglijenţa faţă de sănătate a omului contemporan sunt doar câteva dintre cauzele de risc. Răspunsul inițial la acțiunea acestor factori este cel al creierului care luptă să regleze și să ia deciziile optime pentru menținerea sănătății. Atunci când obosește, apar dereglările care, la rândul lor, conduc la profunde modificări în organism.

Moderator: MĂRIUCA MIHĂILESCU

PREMIERĂ ÎNREGISTRATĂ

JOI, 12 DECEMBRIE 2019

ANTRENAȚI PENTRU VIAȚĂ – STIMA DE SINE

Invitați: dr Mihaela Leventer, medic primar dermatolog, specializat în dermatomicrochirurgie, doctor în știinte medicale, președintele Fundației pentru sănătatea pielii; Irina Mohora, actriță, președinte și cofondator Asociația Zâmbetul Îngerilor; dr. LAURA MATEESCU, medic primar psihiatrie pediatrică, Spitalul Clinic de Psihiatrie “prof. dr. Al. Obregia”, șef de lucrări, UMF Carol Davila; prin telefon, din Germania: Prof. dr. ALINA FRĂȚILĂ, medic primar dermatolog, specializat în chirurgie estetică, supraspecializare în tratamente cu laser-DALM, membră și fostă președintă a Societății Internaționale de Dermatochirurgie

Imaginea contează! “Se spune că 90% din populație trece, la un moment dat, printr-un episod de acnee. Fie că e minim sau grav acesta poate lăsa pacientul cu urme pe piele, adică cicatrice, și traume în suflet. Izolarea, complexul de inferioritate, senzația de neputință în fața unei afecțiuni comune, dar greu de stăpânit sunt cele mai frecvente elemente ale afectării psihologice ale acestei boli. Acneea afectează copilul aflat la pubertate, dar poate continua și la vârsta adultă”, declară doctor Mihaela Leventer. Boală a glandelor sebacee, acneea are un profund impact asupra psihicului, pentru că problema estetică indusă de ea este de multe ori mai gravă decât boala însăși. Managementul stresului, creșterea stimei de sine fac parte din strategia de tratament a acneei. Aplicarea metodelor de tratament recomandate de medicul dermatolog, consecvența cu care sunt urmate pe termen lung, acceptarea sprijinului psihologic de susținere și eliminare a efectelor dezechilibrante sunt cheia rezolvării problemei. “Este important să te descoperi, să te accepți și să înveți să te placi cu totul” declară Irina Mohora. În concluzie, o ediție în care vom afla că acneea, cu toate formele ei, se poate trata, aspectul pielii se poate îmbunătați semnificativ și vom învăța de ce este important să ne creștem stima de sine.

Moderator: ANA MARIA GHIUR





