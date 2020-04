Antrenați pentru viață! – Dependențele se pot trata!

La TVR Internațional, de luni până joi, de la ora 18:30, emisiunea "Un doctor pentru dumneavoastră" vă invită să revedeți ediții cu subiecte de interes pentru telespectatori.

LUNI, 13 aprilie, redifuzare din 2 decembrie 2019

ANTRENAȚI PENTRU VIAȚĂ - COPILUL INTERIOR

Invitați: psihoterapeut relațional GÁSPÁR GYÖRGY, psiholog clinician, specializare în hipnoză clinică, psihoterapia familiei și integrativă, președinte al Asociației de Psihologie și Psihoterapie; preot FRANCISC DOBOȘ, purtător de cuvânt al Arhiepiscopiei Romano – Catolice, București; CORINA DOBRE, producător executiv TVR Internațional, moderator emisiunea ”A doua Românie”; prin telefon: IULIANA TUDOR, producător tv și MIRELA RETEGAN, Jurnalist, Antrenorul Părinților, fondator ”Gașca Zurli”

Încă din copilărie, este prioritar să te cunoști și să te înțelegi mai întâi pe tine însuți ca să poți ajunge să-i cunoști și să-i înțelegi pe ceilalți. La început, copilul explorează și descoperă sentimente, emoții, mai întâi la el, apoi la cei din jur. Procesul de cunoaștere este util să fie susținut cu răbdare și atenție de familie, școală și societate cărora, o corectă educație impune să evite să-l rănească, să-l neglijeze și chiar să-l abandoneze pe micuț. Rănile produse în copilărie netratate, frământările fără rezolvare, întrebările fără răspuns conduc viitorul adult spre suferință, boală și inadaptare într-o lume pe care o simte străină și în care încearcă să își găsească locul. Psihoterapeutul Gáspár György recomandă: ”Analiza și cunoașterea de sine sunt esențiale pentru rescrierea psihologică a poveștii noastre de viață, dar în absența iubirii de sine, tot procesul poate fi inutil”. Fiecare om are răni emoționale din copilărie care se pot activa când întâlnim persoane care ne frustrează așa cum au făcut-o alte personae în trecutul nostru. Când experiența dureroasă iese la suprafață, se declanșează aceleași emoții și reacții iar cel rănit este copilul interior nevindecat cu amintirile lui dureroase. Fără a învăța cum să trecem peste rănile copilăriei, aceste traume se vor activa mereu atunci când ne vom confrunta cu situații sau stimuli similari cu cei de atunci. Primul pas în rezolvarea problemei este conștientizarea faptului că, cel care se simte și reacționează așa este copilul interior. Apoi, adultul poate oferi confort și siguranță copilului interior, adică ne putem oferi nouă ceea ce alții nu au fost capabili să ne dea. Dacă ne-am simțit în nesiguranță în copilărie, am fost abuzați, respinși, pedepsiți pentru manifestarea emoțiilor, umiliți, este posibil să simțim că în interiorul nostru încă mai există frici și trăiri, însă ele aparțin copilului nostru interior care are nevoie de siguranța și încrederea adultului. O ediție în care aflăm cum să fim prietenii noștri cei mai buni, să ne respectăm, să ne iubim și să avem grijă de noi!

Moderator: MĂRIUCA MIHĂILESCU

MARȚI, 14 aprilie, redifuzare din 28 noiembrie 2019

ANTRENAȚI PENTRU VIAȚĂ! – DEZVOLTAREA PERSONALĂ LA COPII ȘI ADOLESCENȚI

Invitați: psiholog SABINA STRUGARIU, psihoterapeut; ALEXANDRA MIROSLAV, coordonator voluntari - Fundaţia Tineri pentru Tineri; lector dr. FLORINA RAD, medic primar psihiatria copilului și adolescentului, Spitalul Clinic de Psihiatrie ”prof. dr. Alexandru Obregia”

Fiecare individ trece prin procese de dezvoltare biologică, psihologică și afectiv-emoțională care, alături de însușirea valorilor spirituale, duc la definitivarea dezvoltării personale. Pentru o evoluție continuă personală, copiii învață și capătă deprinderi, abilități, cunoștințe, informații, valori morale, etice, culturale și spirituale, care le oferă o stabilitate în societate, o gândire extinsă și o creativitate variată. Pentru a pune bazele unei personalități și a unui caracter uman bine conturat, este necesară, în primul rând, dezvoltarea inteligenței emoționale, cu însușirea capacităților de conștientizare și gestionare a emoțiilor. O ediție în care vorbim despre gândirea pozitivă, dezvoltarea emoțională și responsabilizarea copiilor și adolescenților, despre autocunoaștere, acceptarea vieții cu bune și rele, activități care cresc stima de sine, gestionarea tentațiilor adolescenței, forța recunoștinței, sursele bucuriei: curajul, generozitatea, iertarea și sacrificial dar și despre zooterapie, beneficiile cititului și terapii prin joc, dans și mișcare.

Moderator: ANA MARIA GHIUR

MIERCURI, 15 aprilie, redifuzare din 25.11.2019

ANTRENAȚI PENTRU VIAȚĂ! – DEPENDENȚELE SE POT TRATA!

Invitați: psihoterapeut DIANA ȘERBAN, psiholog Agenția Națională Antidrog, expert în adicții; dr. EDUARD PETRU MOȚOESCU, medic primar psihiatrie, Șef Clinica Psihiatrie VI, Spitalul Clinic de Psihiatrie ”prof. dr. Alexandru Obregia”; DANA NĂLBARU, artist

Problematica adicțiilor este din ce în ce mai des dezbătută și se derulează campanii extinse ca urmare a creșterii numărului de tineri și copii care apelează la forme diverse de droguri, mai ales cele inhalante, canabis și etnobotanice, alcool, tutun, medicamente, dulciuri, jocuri de noroc, telefon, internet și lista poate continua. Statisticile arată că dependențele apar de la o vârstă tot mai mică. Lipsa de informare și educare încă de la vârstele de grădiniță, sărăcia, problemele familiale, abandonul și socializarea în medii nepotrivite vârstelor, duc la îmbolnăvirea gravă a generației tinere și pierderea controlului acesteia asupra propriei vieți. Boli cardiovasculare, degenerări ale creierului, psihoze, boli respiratorii și renale, sunt doar câteva din multitudinea efectelor dezastruoase ale persoanelor cu dependențe. Fenomenul a luat amploare din cauza incapacității copiilor și părinților de a-și controla emoțiile și de a face față dificultăților psihosociale cu care se confruntă.

Moderator: MĂRIUCA MIHĂILESCU

JOI, 16 aprilie, redifuzare din 5.12.2019

ANTRENAȚI PENTRU VIAȚĂ – GESTIONAREA STRESULUI LA ADOLESCENȚI

Invitați: LUCIAN NEGOIȚĂ, psihoterapeut principal și supervizor al Asociației de Hipnoterapie și Psihoterapie cognitiv – comportamentală, terapie strategică și hipnoză ericksoniană, doctor în științele educației; MIHAELA CRĂCIUN, producător tv, moderator emisiunea ”Articolul VII”; VALÉRIE CIOLOȘ – VILLEMIN, antrenor de Reducere a Stresului

”Fii tu schimbarea pe care vrei să o vezi în lume”, să începem gestionarea emoțiilor și sentimentelor care ne bombardează ca efect la acțiunea stresului care ne afectează, ne îndeamnă psihoterapeutul Lucian Negoiță, un om cu o poveste impresionantă care a făcut din el însuși un model de gândire, de simțire și de comportament atât pentru copii cât și pentru adulți. Există în viață momente care te marchează pentru totdeauna, care te pot transforma într-o clipă în altcineva și care te pot îmbolnăvi irecuperabil. Orice acțiune care ne afectează într-un mod negativ, poate aduce schimbări radicale, reacții personale modificate, trăiri psihoemoționale și comportamentale intense și variate. Stresul bine gestionat poate preveni apariția diverselor boli psihosomatice. Vom afla informații despre terapia prin Mindfulness, o terapie psihologică care, de aproape 50 de ani, ajută să ne concentrăm atenția pe experiența fiecărui moment din viață, în mod deschis și fără a judeca. Practica acestei metode este inspirată de budism și are marca celor 2500 de ani de meditație și cunoaștere a eului și a propriilor limite de răspuns la mediul în care trăim.

Moderator: ANA MARIA GHIUR

***