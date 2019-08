Un doctor pentru dumneavoastră: Excelența medicală românească în lume

Medici români care își practică profesia în alte țări vorbesc din experiența lor și oferă sfaturi specializate, în ediții pe care le puteți revedea în perioada 26-29 august, la TVRi, de la ora 18.30.

LUNI, 26 AUGUST

STOP CANCER!

Invitat: prof. dr. DORU PAUL, medic specialist oncologie, hematologie şi medicină internă, S.U.A

Specialiștii caută continuu să identifice cauzele și factorii generatori de cancer, dar mai ales tratamentele potrivite și metodele de prevenție ale acestei maladii. Prof. dr. Doru Paul vine din SUA în studioul 12 al Televiziunii Române, cu informații prețioase. Vorbește, printre altele, despre natura cancerului, imunoterapia ca metodă terapeutică inovatoare care face parte din medicina personalizată, translațională, despre tratamentul cu CAR-T cells, importanța și progresele cercetărilor în oncologie, telemedicina în oncologie, modalități de prevenție a cancerului, probleme legate de vitamine si anti-oxidanți în cancer, dieta anti-cancer.

Moderator: Măriuca Mihăilescu

MARȚI, 27 AUGUST

EXCELENȚA ROMÂNEASCĂ ÎN GERMANIA

Invitat: prof. univ. dr. HORIA SÎRBU, doctor Honoris Causa, medic primar chirurgie toracică și cardiacă, şef Catedra Chirurgie Toracică a Universității ”Friedrich Alexander” Erlangen - Nürnberg și șeful Departamentului de Chirurgie Toracică a Spitalului Universitar Erlangen, Germania

Prof. dr. Horia Sîrbu, unul dintre cei mai buni specialiști în chirurgie toracică din Europa, excelează în Germania. Născut la Bucureşti, destinul îl poartă, în 1992, spre Germania, cu o bursă de stat pentru studiul problemelor cancerului pulmonar. Ajunge să coordoneze Clinica de Chirurgie Toracică și să fie, timp de 4 ani, purtător de cuvânt al secțiunii universitare a Societății Germane de Chirurgie Toracică si, alți 4 ani, reprezentantul Societății Germane în cadrul Societății Europene de Chirurgie Toracică. Medicul este atașat de România și își dorește să revină aici, pentru a oferi toată experiența sa: ”Am o specialitate destul de complexă. Operaţiile pe plămâni sunt intervenții deosebite şi tare mi-aş dori să le fac şi în România”.

Prin telefon, din Germania: acad. ANCA-LIGIA GROSU

Născută la Cluj-Napoca, a emigrat în Germania pentru specializare în Radiologie. După 15 ani în München, s-a mutat în SUA, pentru cercetare în domeniul terapiei cu protoni, la Harvard Medical School din Boston. Lucrările științifice, considerate pionierat, au deschis drumuri pentru radioterapii personalizate, de mare precizie, care pot salva vieți.

Prin telefon, din România: dr. ANDREI MANU-MARIN, medic primar urologie, specializare neuro-urologie și urodinamică

Din fonduri europene, a înființat un centru de diagnostic și tratament al tulburărilor urinare, proiect care l-a ținut în țară. Dr. Andrei Manu-Marin și prof. Horia Sîrbu au fost colegi de facultate.

Moderator: Ana Maria Ghiur

MIERCURI, 28 AUGUST

CHIRURGUL CĂTĂLIN BADIU ”REPARĂ” INIMI ÎN ROMÂNIA

Invitat: conf. dr. CĂTĂLIN CONSTANTIN BADIU, medic primar chirurgie cardiovasculară, Șef Departament Chirurgie Cardiovasculară, Spitalului Universitar de Urgenţă Bucureşti

Când suntem mici, visăm să devenim profesori, avocați, aviatori… Când avea câțiva anișori, Cătălin Badiu a vrut să fie medic. Aproape de majorat a cochetat cu actoria, dar destinul lui a fost altul. „Când am simţit prima dată o inimă vie în mână, am ştiut că este ceea ce vreau să fac toată viaţa!”, povestește medicul Cătălin Badiu. Ileana, soția lui, nu concepea viața departe de România, motiv pentru care chirurgul Badiu a hotărât să se întoarcă în București, după ani de studiu și activitate profesională la München, în Germania, În 2007, și-a încheiat doctoratul în ştiinţe medicale la Technische Universität München și a obținut calificativul „Magna cum Laude”. A operat 12 ani la Centrul Inimii din München, unul dintre cele mai mari spitale germane, dedicat doar cordului. Echipa de chirurgie cardio-vasculară a SUUB, sub coordonarea sa, devine singura unitate publică din România care acoperă întregul arsenal de operaţii minim-invazive prin mini-toracotomie, realizând atât reparaţii, cât şi protezări ale valvelor aortă, mitrală şi tricuspidă. Aproape zilnic operează și într-un centru privat important din România. Vă invităm să descoperiți un medic modest, luptător și învingător prin muncă și perseverență.

Moderator: Măriuca Mihăilescu

JOI, 29 AUGUST 2019

EXCELENȚĂ ROMÂNEASCĂ ÎN AUSTRIA

Invitat: dr. SIMONA FUCHS, medic specialist Anestezie și Terapie Intensivă , medicină de urgență, competențe în terapie durerii, diplomat al Academiei Europene de Anestezie

”În terapie intensivă, impactul psihic pentru personal este foarte mare, te confrunți zi de zi cu situații dramatice…” A văzut lumina zilei la Roman. Împreună cu soțul ei, bucureștean, medic ginecolog, trăiește de peste 20 de ani în Viena. Rudele sunt în Roman, majoritatea medici. Mărturisește: ”Toată viața mea din România am luat-o cu mine în suflet. Mi-e dor de primul meu brad de Crăciun, de doamna învăţătoare, de profesorii pe care i-am îndrăgit nespus, de anii de liceu, de prieteni,…de un oraș cu foarte mulți castani. Toamna … castane pe străzi, mirosul de frunze acoperite cu brumă, apa care îmi intră în pantofi, norii grei pe cer…”.

Prin telefon, din România: dr. OANA ONU, medic primar radiologie imagistică-medicală, director medical Spitalul Municipal de Urgență, Roman - a absolvit același liceu și a copilărit împreună cu Simona Fuchs, cea care a convins-o să facă medicină.

Prin telefon, din România: dr. LUANA ALEXANDRESCU, medic primar gastroenterologie, Spitalul Clinic Universitar din Constanța, șef lucrări Fac. de Medicină din Constanța - colega de cameră a Simonei Fuchs pe vremea studenției, la Facultatea de Medicină din Iași.

Moderator: Măriuca Mihăilescu

***

Edițiile emisiunii sunt disponibile pe TVR+.