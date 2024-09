Ultimele caravane din Sahara

Din timpurile primilor faraoni, dromaderi încărcaţi cu fildeş, sare, pene de struţ şi alte mărfuri preţioase, străbăteau drumurile ce legau actualul Sudan de Egipt. În zilele noastre, beduinii mai traversează deşertul pe drumurile ancestrale, dar de data aceasta se duc în Egipt ca să vândă chiar dromaderii.

De la primele caravane cu cămile din Antichitate, până în secolul al IX-lea e.n când a fost momentul lor de glorie, astăzi rutele alternative și diversele modalități de transport au înlocuit în mare parte călătoriile tradiționale prin deșert. Printre ultimele caravane care s-au păstrat amintim doar două: Azalai (o rută parcursă de caravana negustorilor de sare tuaregi prin Sahara, între Timbuktu și izolata mina de sare Taoudenni) și ruta Taghlamt, tot o caravană a purtătorilor de sare, ce pornește de la Agadez, către Fachi și Bilma, în Niger.

Extracția manuală a ”aurului alb”, pe care o descoperim în Africa, este un meșteșug transmis din generație în generație. În vechime, sarea putea fi schimbată pentru aur, fildeș și chiar pentru sclavi. În perioada de aur a caravanelor, berberii transportau cu ajutorul cămilelor această prețioasă marfă din deșertul Africii de Nord până în regiunea savanelor și din sud înapoi în nord. Periculoasele călătorii prin desert puteau dura și luni întregi. Dar sarea merita tot efortul.

O caravană putea avea de la 500 până în jur de 12.000 de cămile și aceste caravane, unde numărul cămilelor era atât de mare, porneau iarna, în cel mai bun anotimp pentru călătorii prin deșert. O călătorie atât de lungă, chiar și cu opriri în oaze, rămânea extrem de dificilă. Existau și caravane speciale, organizate anual, cu un număr de 20.000 de cămile, ce transportau pelerini de la Cairo și Damasc la Mecca.

Berberii știu să interpreteze mirosul nisipului, poziția stelelor, a Soarelui și Lunii, umbrele lăsate de dune, direcția vântului, împrăștierea pietrelor, mirajele, comportamentul cămilelor pentru a se orienta în deșert și a găsi următoarea sursă de apă. Iar deșertul pare să fi împărtășit aceste taine numai oamenilor săi.

