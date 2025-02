Semifinala Campionatului European de Rugby, în direct la TVR Sport

Stejarii joacă în semifinala Campionatului European de Rugby cu Georgia, la Tbilisi. Meciul se vede în direct la TVR Sport duminică, 2 martie, ora 13.00. Pe lângă miza calificării în finala competiției, întâlnirea contează și pentru Cupa Antim Ivireanu.

Pe 2 martie, Naționala de Rugby a României întâlneşte, în semifinala Campionatului European, Georgia. Partida se joacă la Tbilisi, pe Avchala Stadium, de la ora 13.00, ora României și va fi transmisă în direct de TVR Sport. Pe lângă miza calificării în finala competiției, întâlnirea contează și pentru Cupa Antim Ivireanu, trofeu care se pune în joc în meciurile directe dintre cele două echipe. Ambele echipe sunt deja calificate la Cupa Mondială de Rugby din 2027 din Australia, în urma meciurilor din grupe.

Pentru meciul cu Georgia, staff-ul tehnic a convocat 35 de sportivi, 19 înaintași și 16 jucători de treisferturi. Față de meciurile anterioare, vor fi patru jucători noi în lotul extins, Lukas Mitu din Franța, iar din campionatul intern, Sergiu Puescu, Mariano Radu și Alexandru Harasim.

Înaintea plecării spre Tbilisi, câţiva dintre stejari – Marius Simionescu (aripi, fundaşi), Cristi Boboc (linia a treia), Andrei Mahu (linia a doua), Tudor Butnariu (taloneri), dar şi antrenorul David Gérard au stat de vorbă cu reporterii TVR. Câteva gânduri ale lor, mai jos:

„A fost un duş foarte rece meciul cu Portugalia. Din păcate, n-am reuşit să câştigăm la Botoşani, dar săptămâna asta am strâns rândurile şi sperăm să facem o figură frumoasă în Georgia. Am făcut o analiză la rece săptămâna asta, am văzut ce nu a mers şi sperăm, punând toate punctele negative cap la cap, să facem un meci mare în Georgia.” (Tudor Butnariu)

„Am văzut pe video ce am făcut, ce prostii am făcut, ce meci am făcut şi ne-am făcut singuri analiza.” (Marius Simionescu)

„E greu să ne treacă supărarea după acel meci. Pot să zic că n-a mers mai nimic, a fost un meci cu totul ratat din partea noastră. Asta e, trebuie să ne ridicăm moralul, ne aşteaptă o semifinală – chiar dacă jucăm în Georgia, e o semifinală. Încercăm să luptăm 80 de minute.” (Andrei Mahu)

„N-am avut determinare, cred că am lăsat tot în Belgia, am jucat meciul acela... am avut 0 determinare. Iar noi avem un nivel – nu zic că e foarte înalt, dar dacă îl respectăm şi suntem determinaţi, cred că putem arăta altceva în Georgia. Au fost nişte greşeli copilăreşti... mai ales că am avut şi o grămadă de penalităţi – cu echipe din top 20 nu poţi juca cu mai mult de 10 penalităţi pe meci, noi am avut 17 şi trebuie să reglăm asta. Da, au fost greşeli de tot felul... apoi, meciul a scăpat din mână şi e greu să revii când o echipă ca Portugalia ia val.” (Cristi Boboc)

„Toată lumea știe că Georgia este o echipă cu un nivel înalt de joc, este o mare diferență între noi și ei, însă mergem acolo să dăm maximul. Ne vor lipsi câțiva jucători importanți, care sunt accidentați, însă nu spun asta ca pe o scuză, nu vorbesc despre rezultat, ci despre ceea ce trebuie să jucăm, să arătăm pe teren: jucători mai implicați, mai determinați și evident, trebuie să jucăm, nu avem nimic de pierdut. Trebuie să ne amintim că principalul obiectiv al acestui Campionat European a fost calificarea la Cupa Mondială, ceea ce am și reușit, avem doi ani înainte de muncă, pentru a pregăti această participare, însă mai este cale lungă până vom atinge nivelul internațional pe care îl dorim”, a subliniat şi David Gérard, antrenorul echipei naționale.

Joi, 27 februarie, de la ora 22.00, emisiunea „Eroii terenului” le este dedicată, iar pe 2 martie, îi urmărim în meciul contra Georgiei, în direct la TVR Sport.

Lotul României anunţat pentru meciul cu Georgia:



Linia 1:

Pilieri: Iulian Hartig (CS Dinamo), Ciprian Chiriac (SCM USV Timișoara), Alexandru Savin (CS Rapid), Gheorghe Gajion (Stade Montois), Dragoș Mihai Alexandru (CS Rapid), Radu Mariano Antonio (CS Rapid)



Taloneri: Tudor Butnariu (SCM USV Timișoara), Sergiu Puescu (CS Dinamo), Lukas Nicolas Mitu (Castres Olympique)



Linia a doua:

Nicolaas Immelman (CSM Știința Baia Mare), Yanis Horvat (SC Albi), Andrei Mahu (Massy), Marius Iftimiciuc (Carcassonne), Adrian Moțoc (Biarritz Olympique)



Linia a treia:

Vlad Neculau (SCM USV Timișoara), Cristi Boboc (CSA Steaua), Adrian Mitu (Soyaux Angoulème Rugby XV Charente), Kemal Altinok (SCM USV Timișoara), Matthew Tweddle (CSA Steaua)



Mijlocași la grămadă:

Alin Conache (CSA Steaua), Gabriel Rupanu (SCM USM Timișoara), Vlăduț Bocăneț (CSM Știința Baia Mare)



Mijlocași la deschidere:

Hinckley Vaovasa (CS Dinamo), Daniel Plai (SCM USV Timișoara)



Centri:

Mihai Graure (CS Dinamo), Alexandru Bucur (SCM USV Timișoara), Taylor Gontineac (Beziers), Alexandru Harasim (CSM Știința Baia Mare), Fonovai Tangimana (CS Dinamo),



Aripi și fundaș:

Romeo Corrado-Ștețco (SCM USV Timișoara), Tevita Manumua (SCM USV Timișoara), Tiqe Iliesa (SCM USV Timișoara), Marius Simionescu (SCM USV Timișoara), Paul Popoaia (CSM Știința Baia Mare), Marian Ispir (CS Rapid)



Staff: David Gérard – antrenor principal

foto: rugbyromania.ro