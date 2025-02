Ultimele caravane din Sahara: ecoul unei tradiții milenare

TVRINFO

În perioada de aur a caravanelor, berberii și negustorii traversau Africa de Nord cu mii de cămile încărcate cu blocuri de sare, legând regiunile de sud, bogate în resurse naturale, de piețele comerciale ale nordului.

Călătoriile prin deșert puteau dura luni întregi, iar pericolele erau numeroase: furtuni de nisip, lipsa apei și atacurile tâlharilor. Cu toate acestea, sarea merita orice sacrificiu, fiind esențială pentru conservarea alimentelor și pentru viața de zi cu zi.

Astăzi, doar câteva dintre vechile caravane mai există, păstrând spiritul acestui comerț ancestral. Printre ele se numără Azalai, o rută a negustorilor tuaregi care transportă sare prin Sahara, între Timbuktu și mina izolată Taoudenni, și Taghlamt, un traseu asemănător ce pornește din Agadez și ajunge în Fachi și Bilma, în Niger. Sarea, numită și „aurul alb”, este extrasă manual de localnici, prin metode transmise din generație în generație. În trecut, această marfă valoroasă era schimbată pentru aur, fildeș și, în epoci întunecate, chiar și pentru sclavi.

O caravană tipică putea avea între 500 și 12.000 de cămile, iar cele mai mari expediții plecau iarna, când temperaturile extreme ale Saharei deveneau mai suportabile. Printre cele mai impresionante caravane organizate anual se numărau cele de pelerini, formate din aproximativ 20.000 de cămile, care transportau credincioși din Cairo și Damasc către Mecca.

Navigarea prin vastul deșert necesită o cunoaștere profundă a semnelor naturii. De-a lungul generațiilor, berberii și tuaregii au dezvoltat tehnici ingenioase pentru a se orienta. Mirosul nisipului, poziția stelelor și a Lunii, umbrele lăsate de dune, direcția vântului și chiar comportamentul cămilelor sunt indicii vitale pentru găsirea celei mai sigure rute și a surselor de apă.

În ciuda modernizării, deșertul continuă să-și păstreze misterele, împărtășindu-le doar celor care știu să-l asculte. Ultimele caravane ale Saharei rămân un simbol al unei lumi care, deși aproape uitată, încă își găsește locul în peisajul cultural și comercial al regiunii.

De la primele caravane menționate în timpul faraonilor, până la epoca medievală, când aceste rute au atins apogeul, negustorii și beduinii au folosit deșertul ca o arteră comercială vitală. Însă, odată cu dezvoltarea rutelor alternative și a mijloacelor moderne de transport, aceste călătorii epice au devenit tot mai rare, fiind înlocuite treptat de comerțul mecanizat.

Documentarul „Ultimele caravane din Sahara” (Les derniers caravaniers du Sahara, Franţa-Germania, 2009), realizat de Monika Hielscher & Matthias Heeder, va fi difuzat duminică, 23 februarie, de la ora 08:00 și de la 16.00, la TVR INFO.

Info: www.britannica.com/caravan-desert-transport, worldhistory.org/ The Camel Caravans of the Ancient Sahara/ Mark Cartwright

Sursa foto: shutterstock/Sabbir Digital