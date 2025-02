TVR INFO difuzează „CIRCOM regional workshop. Din nou la Iaşi după 30 de ani”

Teleradio Moldova va redeveni membru al CIRCOM Regional, decizie discutată în şedinţa Comitetului Executiv al CIRCOM, organizată de TVR şi CIRCOM. Anunţul a fost făcut în cadrul unui eveniment aniversar organizat de TVR şi CIRCOM și pe care telespectatorii îl pot urmări la TVR INFO sâmbătă, 22 februarie, ora 17.00.

Comitetul Executiv al CIRCOM Regional şi directorul general al companiei Teleradio – Moldova, Vlad Ţurcanu, au convenit ca televiziunea publică din Republica Moldova să redevină membru al CIRCOM, după 17 ani de absenţă din această asociaţie.

Anunţul a fost făcut de Vlad Ţurcanu în cadrul „CIRCOM regional workshop. Din nou la Iaşi după 30 de ani ”, ceremonie organizată, în data de 21 februarie 2025, de TVR şi CIRCOM.

Evenimentul va fi difuzat pe TVR INFO, sâmbătă, 22 februarie 2025, de la ora 17.00 şi încheie săptămâna dedicată aniversării a trei decenii de la primul training organizat de CIRCOM pentru Europa de Est.

Aderarea Teleradio Moldova la CIRCOM Regional a fost dezbătută în cadrul şedinţei Comitetului Executiv al CIRCOM, organizată de TVR şi CIRCOM, vineri, 21 februarie 2025, la Iaşi.

„Această aniversare a CIRCOM ne prilejuieşte nouă, celor de la Teleradio Moldova, o ocazie specială de a reînnoda legăturile cu această organizaţie din care am făcut parte până în 2008. Din motive obscure, s-a întâmplat să ne îndepărtăm de CIRCOM şi, cu siguranţă, nu a fost în beneficiul instituţiei noastre”, a declarat Vlad Ţurcanu, directorul general Teleradio Moldova.

„Astăzi, la Comitetul Executiv, când ne-a fost făcută oferta de a relua calitatea de membru în CIRCOM, am avut onoarea să-i regăsesc pe colegii mei jurnalişti, oameni care împărtăşesc aceleaşi valori jurnalistice. Căldura pe care am resimţit-o în sala în care a avut loc evenimentul a însemnat foarte mult pentru mine, de parcă nici nu am fi lipsit 17 ani”, a adăugat Vlad Ţurcanu.

„Sunt foarte bucuros că România găzduieşte această întâlnire a CIRCOM pentru că este, de fapt, o celebrare a importanţei televiziunii. Pentru a face jurnalism de calitate este nevoie de multă şcoală, de multă pregătire, de multe ore în care cineva îţi predă şi te învaţă ABC-ul meseriei, după care, enorm de multe ore de exersare a acestei meserii, de făcut greşeli, de primit lecţii de la oameni cu mai multă experienţă. În final, aşa se naşte un profesionist de televiziune, un profesionist de presă, un jurnalist”, a declarat Dan Cristian Turturică, preşedinte-director general al TVR. „Mă bucur că CIRCOM continuă să facă aceste întâlniri în care oferă jurnaliștilor instrumente prin care să devină şi mai buni”, a adăugat Turturică.

Printre invitaţii evenimentului „CIRCOM regional workshop. Din nou la Iaşi după 30 de ani”, prezentat de Irina Irina Păcurariu, producător tv, şi David Lowen, fost preşedinte CIRCOM Regional, s-au mai numărat membri din boardul CIRCOM, dar şi oficialităţi ieşene.

Participanţii au rememorat momentele de început ale procesului de formare profesională dezvoltat de CIRCOM şi au subliniat importanţa promovării jurnalismului responsabil. De asemenea, au vizionat câteva materiale jurnalistice pe tema „Moldova, azi”, realizate de participanţii la cursul de jurnalism digital, încheiat vineri, 21 februarie. Detalii despre curs aici: https://shorturl.at/w3645.

În perioada 18-21 februarie 2025, TVR şi CIRCOM Regional au organizat la Iaşi o serie de evenimente pentru a marca 30 de ani de la primul training pentru Europa de Est coordonat de TVR şi CIRCOM Regional: un curs de perfecţionare în jurnalismul digital, şedinţa Comitetului Executiv CIRCOM şi un eveniment aniversar.

Televiziunea Română este membru CIRCOM Regional din anul 1993. De-a lungul timpului, TVR a organizat două conferinţe CIRCOM (la Iaşi-1994 şi Timişoara-2011) şi a găzduit şedinţe ale Comitetului Executiv, precum şi cursuri de perfecţionare.

Instituţia Publică Compania „Teleradio-Moldova” (TRM) este serviciul public de radiodifuziune şi televiziune din Republica Moldova, care are în portofoliu mai multe posturi de televiziune şi radio, printre care Moldova 1, Moldova 2, Radio Moldova.

Teleradio Moldova a fost membru CIRCOM până în anul 2008.