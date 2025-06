Regele Charles, sărbătorit la Trooping the Colour. TVR INFO difuzează documentare despre monarh şi viaţa la Palatul Buckinham

TVRINFO

Pe 14 iunie, Regele Charles va fi sărbătorit la Trooping the Colour, parada anuală de ziua de naștere a monarhului. Pe fondul tratamentului său continuu pentru cancer, Charles nu va mai participa călare la paradă, ci va merge într-o trăsură alături de soția sa, regina Camilla. Sâmbătă, la TVR INFO urmărim documentarul „Charles al III-lea – Drumul către coroană” (ora 19.00) şi docudrama „Viaţa la Palatul Buckingham” (21.00 şi 22.00).

2025 va marca a treia paradă de ziua de naștere a regelui de la preluarea tronului pe 8 septembrie 2022. Regele Charles – despre care publicaţia The Times a menționat că este „unul dintre cei mai desăvârșiți călăreți ai familiei regale” – nu va mai călări la evenimentul anual, publicația relatând că „și-a agățat bocancii de călărie”. În schimb, Charles va călători într-o trăsură pentru procesiunea Trooping the Colour de la Palatul Buckingham la Parada Gărzilor și înapoi la eveniment, care anul acesta are loc pe 14 iunie.

La paradă vor participa peste 1.350 de soldați ai Household Division și ai Artileriei Regale a Cavaleriei, inclusiv peste 300 de muzicieni din mai multe orchestre şi grupuri muzicale. Trooping the Colour reuneşte și 250 de soldați din Garda de Infantierie care se vor alinia pe traseul procesiunii.

Postul de ştiri al Televiziunii Române va relata despre evenimentul din capitala britanică pe parcursul zilei de 14 iunie şi va difuza documentare care au în prim plan monarhul britanic şi viaţa la Palatul Buckingham. Primul documentar, „Charles al III-lea – Drumul către coroană” (Charles III - The Making of a Monarch, Franţa, 2022) va putea fi urmărit la TVR INFO de la ora 19.00. După decesul Reginei Elisabeta a II-a, Prinţul Charles, ajuns la acel moment la 73 de ani, a devenit noul monarh britanic. Viaţa fostului Prinţ de Wales a fost marcată de multe evenimente – pozitive şi negative deopotrivă. Copil fiind, a suferit din cauza educaţiei severe prin care era pregătit pentru viitorul rol de rege. El s-a implicat şi în nenumărate acţiuni caritabile, în special cele dedicate tinerilor din categorii dezavantajate.

Tot sâmbătă, 14 iunie, de la ora 21.00 (partea I) şi de la 22.00 (partea a doua), la TVR INFO, ne bucurăm să urmărim docudrama „Viața la Palatul Buckingham” (Inside Buckingham Palace, Regatul Unit, 2015), producător şi regizor: Duncan Bulling; narator: Phil Cornwell. Filmul reconstituie istoria şi viaţa familiei regale britanice în palatul Buckingham, simbol al Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord.

Palatul Buckingham este una dintre renumitele clădiri ale lumii, un simbol al Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord şi scena a numeroase serbări.

Are trei roluri esenţiale şi distincte: este căminul familiei regale britanice, a servit drept sediu Reginei Elisabeta a II-a în rol de conducător al Statului şi este o scenă opulentă pentru ceremonii. Dar palatul cu 700 de încăperi este o lume închisă şi plină de secrete, cu o viaţă proprie.

Pe lângă istoria şi viaţa familiei regale britanice în palatul Buckingham, docudrama „Viața la Palatul Buckingham” dezvăluie detalii mai puţin cunoscute despre clădirea simbol, împreună cu relatări ale celor care au fost martori direcţi.

Apelând la ajutorul personalului Palatului precum Ron Allison și Dickie Arbiter, al confindentului regal Richard Kay sau al unor celebrități precum Brian May și Tony Robinson, documentarul ce va fi difuzat de TVR INFO dezvăluie cum este viața în spatele zidurilor impunătoare ale Palatului Buckingham, explorând scandaluri, tragedii și triumfuri care l-au transformat în ceea ce este astăzi.

Clădirea a fost doar un Palat Regal pentru mai puţin de 200 de ani. În 1901, Edward al VII-lea a făcut planuri pentru a-l transforma într-o scenă regală grandioasă. Planul a funcționat şi cum Regina Elizabeta a II-a a Marii Britanii și-a sărbătorit jubileul de diamant, Palatul a devenit scena principală într-un spectacol așa cum nu s-a văzut vreodată. Ce ar putea aduce viitororul pentru acest simbol a tot ce este britanic? Urmărim ce se întâmplă cu adevărat între zidurile Palatului Buckingham al Marii Britanii, sâmbătă, 14 iunie, de la orele 21.00 şi 22.00, la TVR INFO.

