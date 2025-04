„Papa Francisc – vorbe și fapte”: o incursiune tulburătoare în inima liderului spiritual al supranumit „Papa săracilor”

Un portret profund și revelator al celui care a schimbat fața Vaticanului. Documentarul „Papa Francisc – vorbe și fapte” aduce pentru prima dată la un loc vocea, gândurile și amintirile unui Papă care a redefinit misiunea Bisericii prin umilință, curaj și iubire. Sâmbătă, 26 aprilie, de la ora 17.00 (reluare la 01.20), la TVR INFO.

Pe 13 martie 2013, când Papa Francisc, fostul Cardinal Jorge Mario Bergoglio de Buenos Aires, apărea pe balconul Bazilicii Sf. Petru, lumea întreagă simțea că asistă la un moment istoric. Primul papă latino-american, primul iezuit și primul care a ales numele Francisc, în onoarea Sfântului din Assisi, și-a început pontificatul nu prin a binecuvânta, ci prin a cere, cu voce tremurată: „Rugați-vă pentru mine.” A fost doar primul semn că urma să ne conducă pe un drum nou – al smereniei, compasiunii și reformei autentice.

Regizat de Antonio Olivié, documentarul „Papa Francisc – vorbe și fapte” (POPE FRANCIS, IN HIS OWN WORDS /FRANCISCO VISTO POR SI MISMO, Italia, 2017) este o călătorie intimă prin viața și sufletul unui om care a devenit simbolul speranței pentru milioane de creştini. Filmul recompune traseul său surprinzător, din copilăria trăită în Argentina până la alegerea ca Suveran Pontif, folosind fragmente de discursuri, interviuri, scrieri și imagini rare.

În acest portret sincer, Papa se dezvăluie în fața camerei într-un mod nemaiîntâlnit: vorbește despre bunica și mama care i-au modelat credința, despre chemarea la preoție într-o zi de septembrie care i-a schimbat destinul, despre alegerea austerității în locul fastului papal și despre dragostea necondiționată față de cei marginalizați – săracii, imigranții, bolnavii. Este o autobiografie spusă nu în cuvinte mari, ci în gesturi simple și adevăruri profunde.

Aflăm cum un om obișnuit, cu frământări și căutări, a devenit un lider mondial spiritual care a pus la inimă reforma Bisericii și grija pentru cei uitați de lume. Cardinalul Santos Abril, apropiat al Papei, rezumă esența filmului: „Aceste detalii din trecut te ajută să înțelegi de ce Papa acționează cum o face astăzi.”

„Papa Francisc – vorbe și fapte” nu este doar un film despre un Papă, ci o lecție de umanitate, credință și curaj. Sâmbătă, 26 aprilie, de la ora 17.00, la TVR INFO.

Pe 26 aprilie, în ziua în care are loc înmormântarea Papei Francisc, Televiziunea Română nu va întrerupe programele cu publicitate pe toate posturile sale.

credit foto: Shutterstock/ Fabrizio Maffei