„Dosare desecretizate: Pe urmele lui Oswald" – vechi conspiraţii, demontate într-un documentar impresionant, la TVR INFO

Cine l-a sprijinit pe cel care a comis crima secolului trecut? Un fost agent CIA Bob Baer şi un fost locotenent de poliţie din Los Angeles pun cap la cap informaţiile din documentele desecretizate referitoare la moartea preşedintelui american John F. Kennedy. Cele 6 episoade ale seriei documentare se văd la TVR INFO din 26 iulie, în fiecare sâmbătă, de la ora 21.00.

„Omul poate muri, națiunile se pot ridica și cădea, dar o idee dăinuie.” (John F. Kennedy)

„Nu este ușor să-l ucizi pe președintele Statelor Unite. Dar, conform raportului oficial, un om a reușit crima secolului complet de unul singur. Nu am crezut niciodată. Un singur om nu poate planifica asta fără sprijin. Acum, dosarele declasificate arată că Oswald s-a întâlnit cu principalii noștri dușmani, apoi s-a întors și l-a asasinat pe președinte. Dacă cineva a vrut să se alăture ISIS și a călătorit peste graniță și apoi s-a întors... Și a comis crime în masă, putem spune cu adevărat că a acționat singur?” Este ipoteza de la care fostul agent CIA Bob Baer şi-a pornit ancheta personală şi pe care o expune în debutul documentarului Dosare desecretizate: Pe urmele lui Oswald (JFK Declassified - Tracking Oswald, SUA, 2017). Seria documentară de 6 episoade poate fi urmărită în premieră la TVR INFO, din 26 iulie, în fiecare sâmbătă, de la ora 21.00 (câte două episode).

În anul 2017, CIA a desecretizat milioane de documente legate de asasinarea preşedintelui John F. Kennedy. Cu toate acestea, puţini îşi dăduseră seama că mii dintre aceste dosare fuseseră deja puse în circulaţie. Puse cap la cap pentru prima dată – din ele reies noi indicii despre acţiunile, activităţile şi motivaţia lui Lee Harvey Oswald din săptămânile, lunile şi anii dinaintea atentatului din noiembrie 1963.

Bob Baer a petrecut 21 de ani ca agent CIA investigând asasinate și conducând operațiuni secrete. Interesul său pentru asasinarea lui Kennedy a devenit o obsesie în timp ce încă lucra în interiorul zidurilor celei mai secrete organizații din America. „Când eram încă la agenție, am făcut o cerere pentru dosare referitoare la Lee Harvey Oswald și asasinarea lui Kennedy. Am dus-o până la director, George H.W. Bush. Mi-a dat acordul, dar când m-am dus să recuperez dosarele, mi s-a spus că toate s-au pierdut. Nimic din ceea ce face CIA nu este întâmplător. Nu pierd informații; le ascund. Știu, pentru că am făcut-o eu însumi”, mărturiseşte fostul agent.

Acum, acele dosare lipsă au fost declasificate, împreună cu peste 2 milioane de documente secrete referitoare la asasinat.

„În ultimii 50 de ani, acest caz a devenit o chestiune de teorii ale conspirației. Nu cred în teorii ale conspirației. Cred că Lee Harvey Oswald a fost singurul atacator în Dealey Plaza, dar am crezut întotdeauna că avea o rețea care îl susținea. Cu aceste dosare declasificate, o să dovedesc. Nimeni nu se poate ascunde în umbră pentru totdeauna”, afirmă hotărât Baer.

Fost locotenent al Departamentului de Poliție din Los Angeles, Adam Bercovici a condus secția de investigații speciale de elită, supervizând sute de anchete de omucidere de mare anvergură de-a lungul carierei sale de 30 de ani.

„Acest caz a fost contaminat de conspirații, de filme; a devenit parte din peisajul nostru, știți. Este vorba despre asasinarea lui JFK. Trebuie să facem un pas înapoi și să privim acest lucru obiectiv”, este de părere şi Adam Bercovici.

În timp ce Bob Baer își lansa ancheta independentă, i s-a alăturat Adam Bercovici. În seria documentară Dosare desecretizate: Pe urmele lui Oswald, fostul agent CIA Bob Baer şi fostul locotenent de poliţie din Los Angeles Adam Bercovici, împreună cu o echipă de investigatori de elită, fac înconjurul lumii pentru a pune cap la cap toate piesele din puzzle. Ce au aflat vedem urmărind cele 6 episoade ale seriei, din 26 iulie, sâmbăta, de la ora 21.00, la TVR INFO.

Producători: Winston Cutshall, Evan Gatica, Dan Johnstone

Cu: Rory Ross, Marty Skovlund Jr., Robert Baer, Adam Bercovici

foto via Selecţie Film TVR