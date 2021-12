TVR participă în premieră la proiectul EBU „New European Songbook”

În premieră, Televiziunea Română participă la proiectul „New European Songbook”, un format European Broadcasting Union (EBU), coproducţie Eurovision, la care artişti din mai multe ţări interpretează melodii pe un subiect comun. Tema din acest an este una de actualitate - „Back Together” („Din nou împreună”), legată de puterea muzicii de a aduce oamenii împreună şi de a contracara efectele izolării determinate de pandemia Covid-19.

La „New European Songbook 2021”, TVR este alături de alte şapte televiziuni publice din Austria, Serbia, Slovenia, Portugalia, Norvegia, Kazahstan, Franţa, videoclipurile realizate în cadrul proiectului fiind difuzate apoi de toate televiziunile participante. În România, programul intitulat „Din nou împreună - New European Songbook” va putea fi urmărit la TVR 1, joi, 30 decembrie, de la ora 21.35.

Dacă tema este comună, genurile muzicale abordare de artişti sunt foarte diverse: de la pop la jazz, glam folk, New Age, muzică simfonică sau aranjamente corale. Reprezentanţii României la acest program internaţional sunt Paula şi Ovi, iar piesa lor “See you again” („Pe curând”) -muzică şi versuri Ovi Jacobsen şi Olivia Wik - este una pop, tonică şi plină de optimism. Melodia vorbeşte despre dificultatea de a fi singur, de a nu putea împărtăşi lucrurile bune cu cei dragi şi despre bucuria revederii. Videoclipul piesei a fost realizat de echipa TVR în diferite locuri reprezentative din Bucureşti, pe parcursul verii acestui an.

Celelalte piese ale televiziunilor publice participante la program:

Austria intră în program cu melodia „Liawa Hoffnung” („Prefer să sper”), interpretată de Sibylle Kefer, acompaniată de Herbert Pixner Projekt. Duetul format din Irina Arsenijević şi IlijaMihailović reprezintă Serbia cu piesa “Ponovo smo zajedno” („Din nou împreună”), care ne aminteşte despre capacitatea oamenilor de a face lucruri frumoase mai ales împreună, în vreme ce Ellen A. Wang din Norvegia vine cu piesa “There Is A Place” („Există un loc”), scrisă în izolarea din timpul pandemiei.

EU.CLIDES feat. Tota, din Portugalia, ne prezintă „Raio Verde” („Raza verde”), care vorbeşte despre importanţa muzicii în viaţa noastră, iar Amre (Yernar Sadirbayev) din Kazahstan doreşte ca prin piesa “Omir Teniz” („Valurile vieţii”) să ne inspire şi să ne motiveze să fim împreună.

Reprezentanta Franţei, Marion Rampal a încercat, alături de jazz-man-ul american Archie Shepp, să refacă, prin puterea muzicii, nu doar legăturile dintre oameni, ci şi legătura noastră cu pădurea, cu natura în întregul său. Piesa se numeşte „Calling To The Forrest” („Chemare către pădure”).

Tânăra artistă Lea Rihter din Slovenia şi Samo Vovk - interpret, compozitor şi instrumentist - ne aduc piesa “V Objemu Množine” („Înconjuraţi”). Cu acordurile ei instrumentale, piesa este despre comunicarea dintre oameni şi a fost compusă şi înregistrată acasă la SamoVovk, la Ljubljana.

Aşadar, vă aşteptăm „Din nou împreună - New European Songbook”, la TVR 1, joi, 30 decembrie, de la ora 21.35.

Credit foto:

@ TVR - fotografii cu Paula şi Ovi

@ ORF Austria - fotografie making of Austria

@ RTV – Slovenia – fotografie making of Slovenia

@ RTS – Serbia - fotografie making of Serbia

@ KABA – Kazahstan - fotografie Amre Ernar Sadirbayev Kazahstan