TVR 1: Mugur Mihăescu ne invită la un „Revelion la mine acas’”

Un „Revelion la mine acas’” ne propune la TVR 1, pe 31 decembrie, de la ora 23.00, Mugur Mihăescu, invitându-ne la el, de data aceasta, distanțați regulamentar, să ne bucurăm de încheierea unui an care a fost... așa cum a fost și să privim cu speranță spre ce ne poate aduce (sau lua) noul an.

În noaptea dintre ani – un an care a fost cum a fost și unul care va fi... cum va fi – în care petrecerile se țin în cerc restrâns și foarte restrâns, cel mai potrivit Revelion este... acasă. Acasă la noi sau la alții, cum ne e norocul. Un „Revelion la mine acas’” ne propune la TVR 1, pe 31 decembrie, de la ora 23.00, și Mugur Mihăescu, invitându-ne la el, de data aceasta, distanțați regulamentar, să ne bucurăm de încheierea unui an care a fost... așa cum a fost și să privim cu speranță spre ce ne poate aduce (sau lua) noul an.

Scris și regizat de Mugur Mihăescu, programul „Revelion la mine acas’” vine cu „un divertisment care, în condițiile pe care toți le traversăm, să ofere privitorilor sentimentul că toți suntem la fel de afectați de ceea ce se întâmplă în jurul nostru, indiferent de statutul de „vedetă” sau cel de simplu spectator”, explică gazda noastră.

În Centrul Vechi din București, restaurantele sunt închise. Străzile sunt aproape pustii, așa că Mugur dă o raită să vadă cine și cum se distrează de Revelion – dacă se distrează. Îi ies în cale un cerșetor, o femeie cu preocupări îndoielnice, dar și un... guvernator. A, nu, nu unul dintre cei care-și fac veacul pe la Palatul Victoria! Altul, cu bani! Doar că nu poate ajunge la ei: bietul om a pierdut tocmai cheia de la bancă!...

La bairamul lui Mugur de sfârșit de an se adună câțiva prieteni – Radu Pietreanu, Dan Bittman și alți actori sau cântăreți, precum și un band restrâns, „de Covid”, format din două gemene talentate (atât cât se poate). De invitat, el a invitat mai multă lume, printre care Leana și Costel, Garcea... dar vom vedea dacă frica de pandemie i-a cuprins și pe ei sau dacă își vor face, până la urmă, apariția. Cert este că toți cei prezenți își împart hazul și necazul în jurul unui ceaun de fasole cu ciolan.

Cântecele live ale lor și ale invitaților, glumele sau surprizele venite de peste hotare sau din partea familiei vor încerca sa găsească un numitor comun cu telespectatorii, astfel încât aceștia să se simtă conectați la atmosfera de la petrecere.

Ne distrăm, așadar, la TVR 1, de la ora 23.00, într-un „Revelion la mine acas’” – la Mugur Mihăescu, mai exact, unde ne va prinde și numărătoarea inversă a ultimelor secunde din 2020.