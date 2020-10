„The Story of Fire Saga” în varianta LEGO

Artistul suedez Alexandro Kröger reinterpretează prestigiosul concurs muzical Eurovision, sub forma unor animații LEGO.

În acest an, talentul și creativitatea sa s-au îndreptat către filmul „Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga”, iar rezultatul este unul extrem de amuzant.



Versiunea LEGO a filmului Netflix este o redare fidelă a scenariului original, începând cu originile Fire Saga și terminând cu concertul de întoarcere al trupei. Printre momentele redate în această formă originală se numără Söngvakeppnin, repetițiile pentru Eurovision, semifinala și chiar marea finală.



Animația a necesitat timp pentru a reda show-urile din finala națională islandeză, unde Lars și Sigrid speră să-și atingă visul Eurovision, punerile în scenă ale tuturor celorlalte piese concurente la Eurovision, inclusiv pe cele ale rapperul suedez Johnny John John și ale focoasei interprete din Grecia, Mita Xenakis.



De câțiva ani deja, Alexandro Kröger produce cu minuțiozitate versiuni LEGO ale edițiilor Eurovision. Iată însă că, și în condițiile anulării ediției 2020 a concursului, ne putem bucura de un Eurovision așa cum nu s-a mai văzut niciodată, în format miniatural.



De remarcat detaliile asupra cărora se apleacă Kröger pentru fiecare dintre creațiile sale, inclusiv replici fidele ale scenei și ale tuturor actelor artistice, pentru fiecare dintre replicile sale LEGO.



Sursa foto: internet