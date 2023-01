Tenis: Copil, Ionel, Jianu, Creţu şi Cornea, în echipa de Cupa Davis a României pentru meciul cu Thailanda

Marius Copil, Victor Vlad Cornea, Nicholas David Ionel, Filip Jianu şi Cezar Creţu au fost nominalizaţi în echipa masculină de tenis a României care va întâlni formaţia Thailandei, în deplasare, în play-off-ul Grupei Mondiale I a Cupei Davis, a anunţat, duminică, Federaţia Română de Tenis pe site-ul său oficial.

Nicholas David Ionel este cel mai bun jucător român în clasamentul ATP la simplu (locul 228), urmat de Filip Cristian Jianu (264), Marius Copil (389) şi Cezar Creţu (403). La dublu, cel mai bine clasat este Cornea (108), urmat de Creţu (410), Ionel (442), Copil (525) şi Jianu (585).



Cei mai buni jucători thailandezi la simplu sunt Kasidit Samrej (603), Palaphoom Kovapitukted (722), Maximus Jones (902), Yuttana Charoenphon (966) şi Wishaya Trongcharoenchaikul (972). La dublu, cei mai bine clasaţi sunt Pruchya Isaro (458), Thantub Suksumrarn (563), Congsup Congcar (829), Palaphoom Kovapitukted (949), Yuttana Charoenphon (994).



Partida va avea loc în perioada 3-4 februarie, în oraşul Nonthaburi, care are o populaţie de 1.276.745 de locuitori.



Întâlnirea va fi găzduită de The Lawn Tennis Association of Thailand, o arenă cu o capacitate de 1.500 de locuri.



Echipa României îl care căpitanul nejucător pe Gabriel Trifu şi antrenor pe Andrei Mlendea. Echipa va fi însoţită de Dan Cristea, care se ocupă de pregătirea fizică, şi de fizioterapeutul Dragoş Rusu.



Echipa care va câştiga această dispută va juca în luna septembrie 2023 în Grupa Mondială I.



Aceasta va fi prima confruntare dintre România şi Thailanda.

Sursă știre: Agerpres

Sursă foto: Facebook Federația Română de Tenis