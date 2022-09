Paul Gauguin - „De unde venim? Cine suntem? Încotro ne ducem?”

PAUL GAUGUIN – DE UNDE VENIM ? CINE SUNTEM ? UNDE NE DUCEM ? (ep. 2) premieră

Născut la Paris, în 1848, Paul Gauguin a copilărit în Perú; la 17 ani, colinda lumea, ca mus și ofițer de marină, iar la 23, făcea speculații financiare și se îmbogățea. Picta în timpul liber; i-a descoperit pe impresioniști, colecționându-le pânzele, apoi a expus alături de ei, susținut de Manet, care-l considera „un artist veritabil". În 1882, după prăbușirea Bursei, a renunțat la tot pentru pictură, însă decăzut social, a fugit în comunitățile artistice din Pont-Aven, Arles, Panama, Martinica – unde viața primitivă la care tânjise i-a provocat primele deziluzii. Primul sejur în infernul colonial din Tahiti, între 1891 și 1893, s-a terminat, cu o criză cardiacă, și revenirea la Paris, popasul artistic dovedindu-se un dezastru financiar. După doi ani, când s-a întors pe insulă, pentru totdeauna, Gauguin a găsit orașul Papeete electrificat, așa că, dezamăgit, s-a retras în natura sălbatică și a pictat „De unde venim? Cine suntem? Încotro ne ducem?”.

COLABORAȚIONISM ȘI REZISTENȚĂ ÎN FRANȚA (ep. 5) premieră

În primăvara lui 1944, Miliția își întărește rândurile cu noi „absolvenți” pregătiți să anihileze luptătorii clandestini, din ce în ce mai îndrăzneți. Unitatea paramilitară, Franc-Garde, identificase pe platoul Vassieux, un refugiu de bază al Rezistenței. Astfel că, la 15 aprilie 1944, 25 de vehicule invadează comuna Vassieux-en-Vercors. Urmează opt zile de hăituire a localnicilor, operațiunea culminând cu incendierea fermelor și execuția a trei dintre membrii Rezistenței. Departe de a se descuraja, maquisarzii din Vercors pun la cale o… lovitură de stat și la 3 iulie 1944, instaurează, la nivel local, Republica – abrogată în urmă cu 4 ani, la 10 iulie, când Adunarea Națională acorda puteri dictatoriale mareșalului Pétain.

FRANK SINATRA (ep. 6) premieră

La sfârșitul anilor 60, Frank Sinatra nu mai avea succesul cinematografic de odinioară, dar s-a adaptat, remarcându-se în câteva producții polițiste. Pe plan muzical, continua să aibă succes cu piesele înregistrate la propria casă de discuri, Reprise Records: "Strangers in the Night", "Something Stupid", împreună cu fata sa, Nancy; "My Way"... Dar, albumele, ca și filmele sale, pierduseră din importanță. Așa că, alcătuia compilații, organiza spectacole de rămas bun, sau de revenire, ori duete alături de vedetele momentului. The Voice a căpătat o nouă și măgulitoare poreclă: Old Blue Eyes, în sălile arhipline de pretutindeni, publicul întâmpinându-l cu entuziasm și admirație. Când s-a stins din viață, pe 14 mai 1998, Frank era o legendă ! Povestea puștiului talentat și ambițios din Hoboken – crooner cu voce de aur și lider al vestitei The Rat Pack, devenise, odată cu trecerea anilor, povestea Americii.

REGELE PĂDURII (ep. 5)

Dezvoltarea cerbilor este influențată de testosteron, hormonul sexual masculin, al cărui nivel scade după sezonul de rut. În urma consumului uriaș de energie din această perioadă, cei maturi leapădă primii coarnele, prin februarie, iar tinerii, mai târziu, prin martie-aprilie. Formațiunile se regenerează uneori după numai o săptămână, procesul fiind considerat printre cele mai rapide din lumea animală – circa 2 centimetri zilnic, până la dimensiunea maximă de peste un metru lungime.

