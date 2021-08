Teatru la TVR 2: ″Gaițele″ de Alexandru Kirițescu

Luni, 9 august, ora 20.10, TVR 2 transmite spectacolul ″ Gaițele ″ (1993), în regia lui Nae Cosmescu, sub genericul #GENERATII TVR 65.

Într-un târg de provincie, în casa Anetei Duduleanu, văduva unui moșier, domină urletele, meschinăriile, bârfa. Cele trei surori Duduleanu conduc familia cu o mână de fier. Fii lor, lipsiți de educație și cu căsătorii de conjunctură, sunt emblematici pentru o societate valabilă pentru anii '30 (și nu numai!). Contrapunctul este creat de Wanda Serafim o tânără plimbată pe la Paris, prea frivolă pentru Bucureștiul acelor ani, dar și de Mircea Aldea, tânărul și săracul jurnalist care intră în această familie prin căsătorie cu fiica mai mică. Drama unui cuplu prins între o poveste de iubire și o căsnicie dezechilibrată, dar spusă cu umor dur și cu personaje comice până la grotesc.

„Cum am ajuns să scriu această piesă? Împrejurări familiale mă determinaseră să locuiesc, câtva timp, la Craiova. Pe acea vreme, Oltenia aparţinea la vreo nouă sau zece familii de mari moşieri, pe ale căror pământuri ţăranii pălmaşi erau exploataţi cu sălbăticie. [...] Am avut prilejul să cunosc îndeaproape pe aceşti moşieri şi zarafi, din care se recrutau conducătorii ţării. Am cunoscut lăcomia, avariţia, trufia şi cinismul lor, lipsa din sufletele lor a oricărui simţământ uman, bestialitatea lor. Şi atunci, încercând să urmez pilda strălucită a marilor înaintaşi realişti ai scenei, am luat calea satirei sociale şi am scris Gaiţele, piesă în care m-am străduit, cu adevăr şi mânie, să demasc lumea putredă ce mi se dezvăluise în toată hâda ei goliciune. Aşa s-a născut piesa de faţă. Premiera a provocat stupoare. S-a râs, dar cu inima strânsă şi, la ieşire, spectatorul burghez simţea ceva amar pe cerul gurii.” (Alexandru Kirițescu)

Adaptare: Nae Cosmescu

Distribuție:

DRAGA OLTEANU MATEI - ANETA DUDULEANU

LEOPOLDINA BĂLĂNUȚĂ - ZOIA

MARGARETA POGONAT - LENA

OLGA TUDORACHE - FRAULEIN

CEZARA DAFINESCU - COLETTE DUDULEANU

ADRIANA ȘCHIOPU - WANDA SERAFIM

COCA BLOOS - ZAMFIRA

LAURA JIANU - MARGARETA ALDEA

DEM RĂDULESCU - GEORGES DUDULEANU

MITICĂ POPESCU - IANACHE DUDULEANU

ZOLTAN BUTUC - MIRCEA ALDEA

Echipa artistică:

Decoruri: Ioan Olaru, Alexandru Ionescu / Costume: Elena Timonu / Director de imagine: Cristian Nicolau / Regia de montaj: Marga Niță

Echipa tehnică:

Regia tehnică: Petrica Pasca / Director de producție: Viorel Suciu / Asistență tehnică: George Naum, Tony Stoican / Tapițer: Dumitru Stucan /Mașiniști: Dan Fălcui, George Lazarciuc, Sorin Torică, Laurențiu Chițu / Costumiere: Elena Tutungiu, Alexandra Woitovyct / Coafeză: Gabriela Dima / Machiaj: Ion Toma / Regia de studio: Ladislau Kalitzky / Electrician: Cristinel Bengescu / Asistenți imagine: Dănuț Mareș, Gabriel Damian, Albin Alexandrescu, Silviu Stanciu / Maestru de lumini: Vasile Harasenciuc / Sunet: Ivan Alexandru, Dorin Mocanu / Postprocesare sunet: Ioan Tudor Dinuță, Florin Tăbăcaru / Ilustrația muzicală: Lidia Danciu / Redactor: Ioana Prodan / Montaj: Virginia Stanca, Eugen Boteanu, Sebastian Chelu, Florin Urlățeanu, Constantin Marciuc / Imagine: Radu Popescu, Cristinel Neagu, Andrei Măinescu, Horatiu Dumitru, Zomir Dimovici / Machiaj: Ion Toma / Ilustrația muzicală: Lidia Danciu / Postprocesare sunet: Ioan Tudor Dinuță, Florin Tăbăcaru.