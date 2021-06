„Team România” se prezintă: pe cine cunoaștem săptămâna aceasta

Alți zece sportivi în a căror evoluție la Jocurile Olimpice de la Tokyo ne punem toate speranțele se prezintă în seria video „Team România” de la TVR 1. Materialele pot fi urmărite de luni până vineri, de la 13.50 și 18.00, respectiv sâmbătă, de la 11.30 şi luni, de la 10.15 – ediții „best of”.

Canotajul are cei mai multi sportivi calificați la Jocurile Olimpice de la Tokyo. După ce săptămâna trecută am aflat cu ce gânduri pleacă spre Japonia canotorii Ștefan Berariu, Cosmin Pascari, Mihai Țigănescu și Mugurel Semciuc, din 28 iunie vom cunoaște alți membri ai echipajelor de canotaj, precum și reprezentanți ai altor sporturi: canoe, tenis de masă și lupte. Seria „Team România” se difuzează la TVR 1, de luni până vineri, de la 13.50 și de la 18.00, iar două ediţii best of, ce cuprind portretele celor 10 sportivi, difuzate de-a lungul săptămânii, pot fi văzute sâmbătă, de la 11.30 şi luni, de la 10.15, tot la TVR 1.

Deschidem săptămâna cu Bernie Szocs, campioană europeană pe echipe la tenis de masă. Bernadette este și câștigătoare a turneului Qatar Open din 2015, categoria Under-21. Cum se pregătește pentru Tokyo ne povestește luni, de la 13.50.

Este rândul echipajului feminin 8+1 să se prezinte în această săptămână la „Team România”. Maria Tivodariu a renunțat pentru o perioada la Facultatea de Drept, pentru a câștiga medalii la Jocurile Olimpice și la Campionatele mondiale. Povestea ei și gândurile pentru Tokyo le aflăm luni, 28 iunie, de la ora 18.00, la TVR 1.

După ce a câștigat o medalie cu echipa la mondialele de gimnastică, Daniela Druncea, cârmaciul bărcii de 8+1, face performanță la cel mai înalt nivel în canotaj. Mai multe despre traseul neobișnuit al sportivei ne va spune chiar ea, marți, 29 iunie, de la 13.50, tot la „Team România”.

Uriașul de la lupte, Alin Alexuc consideră că a treia oară e cu noroc și va încerca, după edițiile de la Londra și Rio, să urce pe podium la Tokyo. Cât este de motivat și cum se antrenează pentru aceasta vedem tot marți, de la ora 18.00.

Pe Elizabeta Samara o cunoaștem încă din 2005, când lua aurul pe echipe la tenis de masă, la Europenele de la Aarhus, Danemarca. De atunci, palmaresul ei s-a îmbogățit cu participări la Jocurile Olimpice din 2008, 2012 și 2016, precum și cu numeroase medalii de bronz, argint și aur la campionate europene, cea mai recentă performanță fiind bronzul de duminică, 27 iunie, la Campionatul European individual de la Varșovia. Avem întâlnire cu Eliza miercuri, de la 13.50, la TVR 1.

Iar Denisa Talvescu, campioană olimpică de tineret în 2014, componentă a bărcii României care a readus aurul mondial la 8+1, în 2017, după 18 ani, vine în fața telespectatorilor tot pe 30 iunie, de la ora 18.00, într-un alt material video din seria „Team România”.

Canotorii Florin Marian Enache și Ionut Prundeanu au scris istorie în ultimii ani, câștigând medalii la Europene în proba de dublu vâsle și calificând în premieră această barcă la Jocurile Olimpice. Joi și vineri, în primele zile de iulie, de la 13.50, fiecare dintre ei ne împărtășește gândurile cu care pornește spre Jocurile Olimpice din Japonia.

La rândul lor, canoiștii Cătălin Chirilă și Victor Mihalachi vâslesc și ei pentru o medalie olimpică la Tokyo. Îi vom cunoaște mai bine tot pe 1 și 2 iulie, de la ora 18.00.

În săptămânile dinaintea Jocurilor Olimpice de la Tokyo, sportivii din lotul României vorbesc, la „Team România”, la TVR 1, despre drumul lor, cu pante line, dar şi mai abrupte, spre performanţă. Din 23 iulie până în 8 august 2021, TVR oferă telespectatorilor săi, în exclusivitate, Jocurile Olimpice de la Tokyo, ediția cu numărul treizeci și doi a Jocurilor Olimpice de vară, cel mai mare eveniment multi-sportiv mondial.