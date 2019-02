Tali Eshkoli, de la Eurovision 2019, în juriul finalei Selecției Naționale

Din juriul finalei mai fac parte Emmelie de Forest, laureata a ediției 2013, Deban Aderemi și William Lee Adams, jurnaliști și influenceri, Șerban Cazan, Head of Production HaHaHa Production și artistul Alex Calancea.

Din juriu mai fac parte artiști, jurnaliști specializați în fenomenul ESC și un cunoscut producător din România

Publicul este al șaptelea jurat în etapa finală Eurovision România

Show-ul va fi transmis în direct și în exclusivitate la TVR 1, TVR Moldova, TVRi, TVR HD și online, pe TVR+, duminică, 17 februarie, de la ora 20.30



Pentru reprezentantul României la Eurovision, drumul către Tel Aviv trece prin București.

Cei șase jurați adună o vastă experiență în fenomenul Eurovision și industria muzicală autohtonă și aduc plus valoare Selecției Naționale.



Antreprenor, show producer și content editor, Tali Eshkoli este unul dintre numele grele ale industriei de divertisment din Israel. Cu o bogată experiență recunoscută la nivel internațional, Tali Eshkoli ocupă o poziție importantă în echipa de organizare a Eurovision 2019, în calitate de Head of Event & Content și membru senior Core Team din partea televiziunii publice israeliene, Kan/IPBC.

Emmelie de Forest, laureata Eurovision Song Contest 2013 cu hitul „Only Teardrops”, vine pentru prima dată în România pentru a juriza finala, dar și pentru a susține un recital în cadrul evenimentului. În premieră pentru istoria participării României la Eurovision, un câștigător al competiției internaționale participă la alegerea reprezentantului nostru în concurs.





Fondator și editor al celui mai cunoscut site independent dedicat Eurovision, wiwibloggs.com, William Lee Adams a contribuit la selecția reprezentanților din cel puțin 12 țări și are o experiență vastă în ceea ce privește cele mai noi tendințe din concurs.

Colegul său, Deban Aderemi este compozitor, vlogger și expert muzical cu o carieră de două decenii la concursul internațional, perioadă în care a documentat edițiile și a realizat sute de interviuri cu participanții. Deban nu este la prima jurizare a unei selecții naționale, iar duminică, experiența lui va contri la alegerea reprezentantului nostru la Tel Aviv.





Producător de succes, Șerban Cazan creează muzică dar și sinergii între producători și artiști la Hahaha Production, un important provider de producție muzicală independent din România. Șerban nu este la prima experiență Eurovision, în 2018 fiind implicat în participarea cunoscutei interprete Feli la Selecția Națională. Șerban trăiește prin muzică de când se știe, a făcut peste 10 ani de pian, 5 ani de canto și peste 15 ani de producție muzicală.





Artist consacrat, producător, compozitor și lector universitar la Conservatorul din Chișinău, Alex Calancea a colaborat cu aproape toţi soliştii şi instrumentiştii din Moldova și este cunoscut pentru stilul său muzical inedit. Alături de trupa Alex Calancea band, cunoscutul bassist a susținut recitalul principal în finala Eurovision România 2018, cu un fusion de folclor autentic, un “bass capricios”, voci carismatice şi ritmuri moderne intitulat, sugestiv, „LUPII”. Anul acesta, revine într-o nouă postură, ca membru al juriului internațional.





Publicul este al șaptelea jurat al finalei naționale

În ultimul act al Selecției Naționale, punctajele obtinute prin televot vor avea ponderea punctajului acordat de către un membru al juriului.



Publicul își va putea exprima votul trimiţând numărul de intrare în concurs al favoritului (01, 02, 03,...12), prin SMS, la numărul 1264 (tarif: 0.5 euro, TVA inclus), număr valabil în reţelele Digi Mobil, Orange, Telekom şi Vodafone, ori sunând la acelaşi număr de telefon - 1264 şi tastând numărul piesei favorite din concurs: 01, 02, 03... 12, cu acelaşi tarif (0.5 euro, TVA inclus / apel), valabil în reţelele Digi Mobil, Orange, Telekom şi Vodafone.



De pe un număr de telefon se poate vota o singura dată pentru fiecare piesă în parte.



Liniile telefonice se vor deschide la semnalul „START VOT!” şi se vor închide la semnalul „STOP VOT!”.



12 piese au rămas în cursa pentru a reprezenta România la Eurovision: D A I N A – Letiția Moisescu & Sensibil Balkan, Dear Father - Laura Bretan, On a Sunday - Ester Peony, Renegades - Linda Teodosiu, Right Now - Olivier Kaye, Your journey - Aldo Blaga, Army Of Love - Bella Santiago, Destin – Trooper, Skyscraper - Teodora Dinu, We Are The Ones - Claudiu Mirea, Without You (Sin Ti) - Dya & Lucian Colareza și Underground - Vaida.



Finala Selecției Naționale va avea loc duminică, la Sala Polivalentă din București și va fi transmisă în direct și în exclusivitate la TVR 1, TVR Moldova, TVRi, TVR HD și online, pe TVR+, de la ora 20.30.



Sub sloganul „Dare to dream”, Eurovision Song Contest 2019 va avea loc la Tel Aviv, cu semifinalele pe 14 şi 16 mai şi finala pe 18 mai. La ediția cu numărul 64 a competiției muzicale, alături de România s-au mai înscris 41 de țări.



Precedenta ediţie a competiţiei muzicale a fost câştigată de reprezentanta Israelului, Netta, cu piesa „Toy”.