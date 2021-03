Surprize, surprize, la începutul unui nou sezon „Drag de România mea!"

Prima gală a sezonului VI „Drag de România mea!" se difuzează pe 4 aprilie, ora 15:00, la TVR 2. Paul Surugiu-Fuego sărbătorește începerea unui nou sezon, împreună cu Andreea Marin, Mihaela Tatu, Alexandra Ungureanu și alți invitați-surpriză.

Am reușit să ne menținem în preferințele voastre și să vă oferim duminici de poveste, la TVR 2.

Emisiunea cu ... Drag de România mea a debutat în toamna anului 2018 și a ajuns rapid în sufletele telespectatorilor noştri.

Până în prezent, am premiat peste 200 de personalități, am avut numeroase exclusivități, am câștigat mai multe premii, iar în 2020 am fost nominalizaţi la Premiile TV MANIA pentru Cea mai bună emisiune de divertisment din România!

Duminică, 4 aprilie 2021, DRAG DE ROMÂNIA MEA! revine cu o gală de zile mari.

Paul Surugiu - Fuego ne propune un dialog emoționant cu Zâna Surprizelor. Andreea Marin ne povesteşte despre carieră, despre familie, dar și despre celebrul proiect „Surprize, Surprize”, un proiect în care l-a avut aproape și pe Gabriel Coveşeanu. Actorul va fi alături de Andreea Marin în platoul emisiunii Drag de România mea! în ediția din 4 aprilie.

Tot în prima ediție le veți putea asculta pe frumoasele și talentatele Alexandra Ungureanu și Alexandra Crăescu, două voci deosebite care fac performanță și care reușesc să se mențină în preferințele publicului.

​De asemenea, Paul Surugiu - Fuego și echipa emisiunii vă propun două nume din tânăra generație a folclorului românesc – Codruţa Rodean şi Bogdan Cioranu.

Cei doi artişti au cântece speciale, povești despre începuturile lor, dar vor cânta și muzică ușoară pentru telespectatori!

Exclusivitatea ediției este prezența Mihaelei Tatu. Jurnalista ne povesteşte despre provocările vieţii, dar și despre arta fericirii. În premieră, Mihaela Tatu va cânta alături de bunul ei prieten, compozitorul Cristian Faur, dar și în duet cu Paul Surugiu-Fuego!

Ne găsiți și pe Facebook și Instagram!

Edițiile emisiunii sunt disponibile online pe TVR+.

Foto: Ana Maria Halalai

Producătorul emisiunii: Codruța Prunariu

Program de difuzare:

TVR 2: duminică, ora 15:00; vineri, ora 22:00

TVR Internațional: luni, ora 01:20; sâmbătă, ora 21:00

TVR MOLDOVA: sâmbătă, ora 21:00; duminică, ora 15:00