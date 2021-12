Suedia: Ordinea de intrare în concurs pentru Melodifestivalen 2022

SVT a anunțat succesiunea artiștilor pe scena Heats of Melodifestivalen 2022, care va începe pe 5 februarie.

Postul suedez SVT a anunțat ordinea desfășurării celor patru serii ale Melodifestivalen 2022. Ordinea de desfășurare a fost determinată de echipa de producție din spatele competiției.

Seria 1 – 5 februarie

Malou Prytz- Banane

THEOZ – Som du vill

ShirleyClamp – Let there be Angels

Omar Rudberg – Moving Like That

Danne Stråhed – Hallabaloo

Cornelia Jakobs – Hold me Closer

Robin Bengtsson - Innocent love

Seria 2 – 12 februarie

LIAMOO – Bluffin

Niello & Lisa Ajax – Tror du att jag bryr mig

Samira Manners – I want to be Loved

Alvaro Estella – Suave

Colecția de navigare – Face in the Crowd

John Lundvik – Änglavakt

Tone Sekelius – My Way

Seria 3 – 19 februarie

Cazzo Opeia – I Can’t Get Enough

Lancelot – curvă Lyckligt

Lisa Miskovsky – Best to Coms

Tribe Friday – Shut Me Up

Faith Kakembo – Freedom

Linda Bengtzing – Fyrfaldigt hurra!

Anders Bagge – Bigger Than The Universe

Seria 4 – 26 februarie

Anna Bergendahl – Higher Power

Lillasyster – Till Our Days are Over

Malin Christin – Synd om dig

Tenori – La Stella

MEDINA – In i dimman

Angelino – The end

Klara Hammarström – Run to the Hills

Douăzeci și opt de artiști vor concura în cele patru serii, dintre care trei au reprezentat deja Suedia la Eurovision Song Contest. Anna Bergendahl a reprezentat Suedia în 2010 cu „This Is My Life”, dar nu a reușit să se califice în finală. Robin Bengtsson a reprezentat Suedia în 2017 cu „I Can’t Go On”, terminând pe locul cinci în finală. John Lundvik a urcat pe scenă în 2019, terminând pe locul 5.

Oscar Zia va fi gazda Melodifestivalen 2022. Oscar a participat la Melodifestivalen de trei ori (2013, 2014, 2016). Anul trecut a găzduit Semifinala 2 a Melodifestivalen cu Christer Björkman și Anis Don Demina. Datele Melodifestivalen 2022 sunt următoarele:

Seria 1: Malmö – Malmö Arena (5 februarie)

Seria 2: Göteborg – Scandinavium (12 februarie)

Seria 3: Linköping – Saab Arena (19 februarie)

Seria 4: Lidköping – Sparbanken Arena (26 februarie)

Semifinală: Örnsköldsvik – Hägglunds Arena (5 martie)

Finală: Stockholm – Friends Arena (12 martie)