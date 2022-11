Suedia: Lista pentru Melodifestivalen 2023 este completă

SVT, postul național de televiziune suedez, a dezvăluit participanții la seriile 3 și 4 de la Melodifestivalen 2023.

După dezvăluirea de ieri a primilor 14 participanți, a doua jumătate a participanților la Melodifestivalen 2023 a fost dezvăluită în această dimineață într-o transmisie specială pe SVT Play. Emisiunea a fost prezentată de Farah Abadi și Jesper Rönndahl, care vor participa chiar la Melodifestivalen 2023.

Participanții la seriile 3 și 4 ale Melodifestivalen 2023 sunt următorii:

Seria 3: 18 februarie – Lidköping

Marcus and Martinus – “Air”

Melanie Wehbe – “For the Show”

Ida-Lova – “Låt hela stan se på” (Let the whole town watch)

Paul Rey – “Royals”

Nordman – “Släpp alla sorger” (Let go off all sorrows)

Laurell – “Sober”

Casanovas – “Så kommer känslorna tillbaka” (Then the feelings come back)

Seria 4: 25 februarie – Malmö

Signe and Hjördis – “Edelweiss”

Axel Schylström – “Gorgeous”

Emil Henrohn – “Mera mera mera” (More more more)

Mariette – “One Day”

Smash Into Pieces – “Six Feet Under”

Loreen – “Tattoo”

Kiana – “Where Did You Go”

Loreen a câștigat Eurovision Song Contest 2012 cu „Euphoria”.

Piesele dezvăluite astăzi se vor alătura celor 14 acte care au fost dezvăluite ieri:

Seria 1: 4 februarie – Göteborg

Victor Crone – “Diamonds”

Rejhan – “Haunted”

Loulou LaMotte – “Inga sorger” (No Worries)

Eva Rydberg and Ewa Roos – “Länge leve livet” (Long live life)

Elov and Beny – “Raggen går” (The rattle goes)

Tone Sekelius – “Rhythm of my show”

Jon Henrik Fjällgren, Arc north feat. Adam Woods – “Where are you (Sávečan)”

Seria 2: 11 februarie – Linköping

Wiktoria – “All my life (Where have you been)”

Eden – “Comfortable”

Uje Brandelius – “Grytan” (Stew)

Theoz – “Mer av dig” (More of you)

Maria Sur – “Never give up”

Tennessee tears – “Now I know”

Panetoz – “On my way”

Melodifestivalen 2023 va avea loc în șase orașe din Suedia. Datele și orașele gazdă ale spectacolelor sunt:

Seria 1: 4 februarie – Göteborg

Seria 2: 11 februarie – Linköping

Seria 3: 18 februarie – Lidköping

Seria 4: 25 februarie – Malmö

Semifinală: 4 martie – Örnsköldsvik

Finală: 11 martie – Stockholm

Aceste orașe urmau să găzduiască spectacolele Melodifestivalen 2022 înainte de anularea turneului din cauza preocupărilor legate de varianta Omicron a Covid-19. Melodifestivalen 2022 a avut loc între Arena Avicii și Arena Friends, ambele situate în Stockholm.

Cornelia Jakobs a reprezentat Suedia la Eurovision Song Contest 2022 de la Torino, Italia. Ea s-a clasat pe locul 4 în finală cu „Hold Me Closer”, făcându-l cel mai bun rezultat pentru țară de când a câștigat competiția în 2015.

Sursa: eurovoix.com