Ştafeta artistică a familiei Patrichi este dusă mai departe!

Face parte dintr-o familie plină de artişti faimoşi, al căror nume îl duce mai departe cu mândrie. Bianca Patrichi este nepoata actriţei Gina Patrichi, dar şi a unui alt mare nume cunoscut în lumea artistică, coregraful Cornel Patrichi. Se pare că talentul în domeniul artistic moştenit de Bianca i-a creionat tinerei drumul în viaţă.

Frumoasa Bianca Patrichi are apariţii atât în filme, cât şi în emisiuni de televiziune şi videoclipuri muzicale. A dansat pe mari scene de operă sau teatru şi este în distribuţia celor mai de succes musicaluri româneşti. Tot ea e cea care ne va însenina chiar şi dimineţile mohorâte şi ne va transmite din energia ei molipsitoare, în noul program matinal de la TVR 1. Bianca va prezenta, din 19 octombrie, la Cu capu-n zori, informaţiile meteo, dar ne va şi activa prin mişcare sănătoasă: dans, yoga-pilates, stretching, zumba, aerobic.

Tânăra cu chip de păpuşă este artist independent, dar şi profesor şi coregraf la Casa de Balet Bucureşti, unde ţine cursuri de dans contemporan şi jazz atât cu copii începători sau avansaţi, cât şi cu adulţi. În 2018, a câştigat premiul coregraful anului 2018 la unul din concursurile la care a participat cu elevii săi.

Bianca Patrichi a avut primul contact cu dansul la Palatul Copiilor, la vârsta de numai 3 ani: „îmi amintesc că tata se chinuia să mă înveţe să ţin ritmul... Mai apoi, tot el a fost acela care a observat înclinaţia mea pentru dans şi m-a înscris la Palatul Copiilor, unde am învăţat şi dansat o perioadă lungă de timp”. După nişte ani, Bianca a devenit absolventă a Liceului de coregrafie „Floria Capsali”, Bucureşti şi licenţiată UNATC, secţia coregrafie. În timpul liceului, a fost olimpică la dans clasic şi la dans contemporan.

Şi tot Bianca a dansat pe scena Operei Naţionale Bucureşti, în spectacole precum ,,Liliacul", „Corsarul” şi „Baiadera”, în „Depeche Dance" la Teatrul Odeon, în „Rebecca”, unde a lucrat cu unul dintre cei mai mari coregrafi din Budapesta, Akos Tihanyi, ca asistent coregraf şi dansator, în „Maria de Buenos Aires" şi „Romeo şi Julieta", de la Teatrul Naţional de Operetă şi Musical „Ion Dacian". De asemenea, Bianca face parte din ansamblul de balet al musical-urilor „Mamma Mia!", "We Will Rock You" şi „My Fair Lady". Timp de 5 ani a colaborat ca asistent de coregrafie şi dansator la unele dintre cele mai cunoscute emisiuni tv precum „România Dansează" , „X Factor", „Te Cunosc De Undeva" şi “IUmor” şi a fost concurentă la „Românii au Talent”.

A mai avut colaborări coregrafice atât pentru filme româneşti, cât şi pentru producţii cinematografice internaţionale şi numeroase prezenţe în videoclipuri muzicale. De curând, de când pandemia ne-a ţinut mai mult în casă, Bianca şi-a descoperit şi pasiunea pentru montaj video, îmbinând astfel simţul muzical cu ritmul cinematografic.

Din 19 octombrie, un nou capitol se deschide pentru Bianca Patrichi, care, alături de o echipă de prieteni nonconformişti şi plini de idei, ne dă întâlnire de luni până vineri, Cu capu-n zori, la TVR 1, pentru o porţie zilnică de sănătate şi informaţii meteo.