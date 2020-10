"Cum să fii singur" | VIDEO

Cu sprijinul librăriei "La Două Bufnițe", Manu Anghelescu ne recomanda pentru lectură "Cum să fii singur", de Sara Maitland.

Societatea alertă în care trăim nu aprobă singurătatea; să fii singur e considerat anti-social, ba chiar tragic. Totuși, de ce se întâmplă asta când autonomia, libertatea personală şi individualismul par atât de prețioase și de dorit. Sara Maitland încearcă să ofere răspunsul acestei întrebări explorând succint schimbarea atitudinilor oamenilor de-a lungul istoriei.

Oferind experimente şi strategii pentru a anihila teama noastră de singurătate, autoarea dă câteva sfaturi pentru a practica singurătatea fără anxietate. Pentru că există beneficii în a petrece timp cu noi înşine, iar acceptând experienţa de a fi singuri, putem fi inspiraţi să găsim propriile recompense. Lectură plăcută și curaj!





Sara Maitland este o autoare britanică a numeroase opere de ficţiune, incluzând câştigătoarea premiului Somerset Maugham, Daughters of Jerusalim, şi a câtorva lucrări de eseistică, printre care The Book Of Silence. Născută în 1950, a studiat la Oxford University şi trăieşte în Galloway, Scoţia.