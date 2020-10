Serial în premieră în România, la TVR 2: Iubirea unei doamne

Din 12 octombrie, în fiecare zi, de luni până vineri, de la ora 16.05, urmăriţi serialul spaniol care a adus televiziunii naţionale din această ţară, TVE, recorduri de audienţă remarcabile!

Succesul a fost înregistrat nu doar în Spania sau pe continentele unde a fost difuzat de postul TVE Internaţional, ci şi la numeroase alte televiziuni din America Latină sau Europa.

Serialul Iubirea unei doamne a reuşit să câştige un doar recorduri de audienţă, ci şi nenumărate premii, printre care Fotograma de argint în 2009 pentru cea mai bună actriță de televiziune (câștigată de Adriana Ugarte) sau Premiul pentru cea mai bună actriță în rol secundar de televiziune (câștigat de Berta Ojeda) la cea de-a XVIII-a ediție a Premiilor Uniunii Actorilor din Spania.

Aşa cum a declarat David Martínez, director la TVE, "nu am vrut să facem un serial ușor, nu am apelat la morbiditate sau la violență gratuită doar de dragul audienţei, nu am apelat la nimic altceva. Cheia succesului este în calitate, lucru pe care ne-am concentrat de la bun început”.

De acest lucru se pot convinge şi telespectatorii din România care pot urmări integral acest serial de 39 de episoade, în premieră la TVR 2, în fiecare zi, de luni până vineri, de la ora 16.05.

Iubirea unei doamne spune povestea de dragoste dintre Victoria și Ángel, doi tineri care provin din lumi foarte diferite şi care, în ciuda faptului că sunt îndrăgostiți, sunt separaţi de rigiditatea normelor sociale a vremii. Acţiunea se desfăşoară în Spania anilor 1920, eroina principală fiind Victoria, fiica familiei Marquez, care deţine una dintre cele mai mari averi din nordul ţării.

Iubitul ei din copilărie este Angel Gonzales, băiatul unei familii foarte sărace, a cărui singură şansă de a ieşi din mizerie şi a-şi ajuta familia este să devină preot. Victoria şi Angel se văd despărţiţi de diferenţele sociale şi de aşteptările pe care părinţii le au de la fiecare dintre ei. La maturitate, când cei doi se reîntâlnesc, sunt mai separaţi ca niciodată. După numeroase răsturnări de situaţii, Victoria se vede obligată să renunţe la dragoste şi să preia afacerile familiei, după moartea tatălui ei, devenind o femeie puternică şi independentă financiar, în timp ce Angel, îndeplinind dorinţa mamei sale, s-a hirotonit şi a devenit preot. Fără să aibă altă alternativă, Victoria cedează presiunilor şi se mărită cu marchizul Gonzalo de Castro, fostul asociat al tatălui ei. Dar, în ciuda piedicilor, iubirea pătimaşă dintre Victoria şi Angel, care nu poate fi ignorată, va continua să le conducă vieţile.

Povestea de iubire dintre Victoria şi Angel se desfăşoară având pe fundal mari schimbări și lupte sociale, de-a lungul unei perioade în care Spania a suferit mari transformări marcate de revoluţii între clasele populare şi implacabilii oligarhi și proprietari de pământuri.

În tot acest peisaj, Victoria se dovedeşte a fi o doamnă care ştie să lupte “bărbăteşte” nu doar pentru drepturile şi iubirea sa, dar şi pentru toţi cei ce depind de ea şi pentru care se simte responsabilă.

Iubirea unei doamne (La senora-Spania 2008-2010) Cu: Adriana Ugarte, Rodolfo Sancho, Roberto Enriquez, Lucia Jimenez, Anna Turpin