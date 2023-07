Semifinalele şi Finala UEFA EURO U21 sunt live la TVR 1

Săptămâna aceasta urmărim în direct duelurile primilor clasaţi în competiţia organizată anul acesta de România şi Georgia. Aflăm cine ocupă podiumul pe 5 iulie, de la 19.00 şi 22.00, respectiv pe 8 iulie, de la ora 19.00, la TVR 1.

Timp de trei săptămâni, din 21 iunie, la TVR s-a jucat fotbal. Juniorii au arătat că fotbalul profesionist ne va oferi în continuare spectacol, situaţii imprevizibile şi emoţii la cote maxime. În calitate de official broadcaster al Campionatului European U21, organizat de România şi Georgia, Televiziunea Română a transmis în exclusivitate toate partidele competiţiei. Semifinalele şi finala CE U21 se văd, de asemenea, în direct, la TVR 1, pe 5, respectiv 8 iulie.

„Două confirmări și două surprize, ăsta e rezumatul sferturilor de finală ale Campionatului European de tineret”, este concluzia jurnalistului TVR Emil Hossu-Longin, unul dintre comentatorii meciurilor. „Deși rezultatele excelente ale englezilor, victorii pe linie fără gol primit, le pot atribui calitatea de musafiri neașteptați în elita competiției”, continuă el, argumentând că Anglia a jucat o singură Finală în ultimii 30 de ani și „a avut nevoie de un antrenor irlandez pentru a ajunge sus.”

La rândul ei, Spania e „o constantă, cu 3 titluri și o Finală în 12 ani, și o nouă generație de fotbaliști creată în cel mai frumos și eficient campionat al lumii, La Liga”, explică jurnalistul. Iar Ucraina, cea care va întâlni reprezentativa ibericilor în semifinala 2 a competiţiei, „are doi jucători de clasă, portarul Trubin și mijlocașul ofensiv Sudakov, și un fotbalist de top, Mihaylo Mudryk. Omul pe care Chelsea a plătit 70 de milioane a debutat în sferturi și a trimis acasă Franța cu un penalty obținut și o pasă genială pentru golul de 2-1”.

Pe de altă parte, Israel „nu are nici campionat puternic, nici vedete, nici palmares, dar are inimă, ambiție, tupeu și o omogenitate remarcabilă a lotului. Așa cum am avut noi în 2019, la turneul care ne-a oferit atâta bucurie”, mai spune el.

Pe 5 şi 8 iulie, la TVR 1 sunt programate semifinalele şi finala Campionatului European U21, Georgia – România 2023, după următorul program:

Semifinala 1: Israel – Anglia, miercuri, 5 iulie, ora 19.00

Transmisiune directă de la Batumi, Batumi Arena; comentator Narcis Şelaru.

Semifinala 2: Spania – Ucraina, miercuri, 5 iulie, ora 22.00

Transmisiune directă de la Bucureşti, Stadionul Steaua; comentator Emil Hossu-Longin.

Finala, sâmbătă, 8 iulie, ora 19.00

Transmisiune directă de la Batumi, Batumi Arena; comentator Emil Hossu-Longin.

Meciurile sunt analizate de Tudor Furdui şi invitaţii săi în ediţiile speciale „Studio Fotbal”, difuzate imediat după încheierea partidelor.

România este prima ţară care organizează pentru a doua oară un turneu EURO U21, după cel din 1998, iar Televiziunea Română este şi de această dată broadcaster oficial al competiţiei.