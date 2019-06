Despre schimbările politice din Europa, la "Articolul VII"

Miercuri, 5 mai, de la ora 21.30, la TVR Internaţional, vă invităm să urmăriți o nouă ediție "Articolul VII".

Alegeri şi perspective în Republica Moldova şi Ucraina. Papa Francisc si imigranţii.

Cum ar trebui sa se raporteze Europa la hemoragia migraţională?

Încotro se îndreaptă Europa după alegerile pentru Parlamentul European şi ce semnificaţie au acestea pentru România, dar şi pentru Republica Moldova?

La Chișinău se va decide în zilele următoare o viitoarea majoritate sau o eventuală dizolvare a Parlamentului Republicii Moldova, urmată de anticipate? Cu ce probeme se confruntă românii din Republica Moldova?

Parlamentarii ucraineni au votat proiectul de lege privind învățământul general obligatoriu care asigură studierea aprofundată a limbii de stat, și garantează dreptul de a studia integral in limba maternă doar pentru “popoarele băștinaşe”. Pentru celalate minorități se introduc “cote” crescânde in favoarea predării a mai multor obiecte in limba ucraineană. Ce vor face românii din Ucraina?

La toate aceste întrebări Mihaela Crăciun va căuta răspunsuri împreună cu invitaţii emisiunii „ARTICOLUL VII”: profesor universitar Dan Dungaciu, directorul Institutului de Știinţe Politice și Relaţii Internaţionale al Academiei Române (ISPRI), și profesor universitar Iulian Chifu, președintele Centrului de Prevenire a Conflictelor și Avertizare Timpurie din București.